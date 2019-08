Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Végre gáz kerülhet a szlovák-magyar vezetékbe

Az energiahivatal szerint nincs akadálya annak, hogy az FGSZ felfalja az MGT-t - írja a vg.hu. A 34 milliárd forintos üzlettel a szlovák-magyar földgázvezeték ügye visszakerül oda, ahonnan 2011-ben elindult.

Magába olvaszthatja a Földgázszállító (FGSZ) Zrt. a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-t (MGT), mert annak már az Energiahivatal szerint sincs akadálya. Megszülettek az ehhez szükséges határozatok is - írja a vg.hu.

2011-ben az állami tulajdonban lévő MVM holding egyik cége, az Országos Villamostávvezeték (Ovit) Zrt. kétmilliárd forintos alaptőkével hozta létre az MGT-t, melyet azért hoztak létre, hogy a molos felségjelzésű FGSZ Zrt. és a szlovák Eustream a.s. közös, nyertes uniós pályázatát kormányzati segítséggel lenyúlja.

Az Ovit akkori, középtávú stratégiai célkitűzései között az szerepelt, hogy Magyarországon piacvezető szerepet tölt majd be az energetikában az erőmű-, távvezeték- és alállomás-létesítési, karbantartási és az ehhez tartozó gyártási tevékenységével. Az MGT-re, mint új projekttársaságra pedig azért volt szükség, hogy meg lehessen felelni a brüsszeli elveknek, mely a teljes tulajdonosi szétválasztást írta elő. A magyar-szlovák határkeresztező földgázvezeték építésére nyert 26 millió eurót így, az akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium brüsszeli közbenjárását követően az Ovit kapta meg.

A Vecsés-Balassagyarmat közötti, nem egészen 100 kilométeres új gázvezeték megépítése azonban így sem volt zökkenőmentes: az eredetileg 2015-ben üzembe helyezni tervezett vezetéket bár Orbán Viktor kormányfő többször is átadta, a kereskedelmi tevékenységet hivatalosan csak 2015. júliusában sikerült megkezdeni. Abban sem volt sok köszönet, mivel az MGT lényegében azóta is csak veszteségesen tudott működni, mivel a piaci szereplők alig használták ezt a vezetéket.

A kormány hivatalos kommunikációja szerint a gázvezetéknek már a léte is segítette az orosz gázimportőrrel való tárgyalásokat, de a csőrendszer kihasználtsága máig nem tekinthető elégségesnek. Az évek óta nyilvánvaló kudarc ellenére a kormány sokáig kitartott az MGT mellett; még azt a 2017 év végén megjelent rendeletet is visszavonták, mely már akkor az FGSZ-ben való felolvadást engedélyezte. Végül, idén júniusban jelent meg az a három jogszabály, ami lehetővé tette a felvásárlást.

A lépés ellen - mivel azt "nemzetstratégiai jelentőségű" összefonódásnak minősítette a kormány - a Gazdasági Versenyhivatal kifogást sem emelhetett. A június végén az Energiahivatalhoz is benyújtott felvásárlási szándékra pedig most érkezett válasz: a MEKH is rábólintott az ügyletre.

Az FGSZ felvásárlás szakmai szempontból logikus lépés, mivel az MGT által üzemeltetett 92 kilométernyi vezeték szinte észrevétlen méret az 5800 kilométert üzemeltető FGSZ-éhez képest, ráadásul a máig fennálló párhuzamosságok megszüntetésével csökkenthető a szlovák-magyar gázinfrastruktúra működtetésének eddigi költsége is. Mivel gázipari szakemberek szerint az MGT magas működési költsége okolható leginkább az eddigi gyér gázforgalomért, a kereskedelem élénkítését az FGSZ érkezése csak segítheti.