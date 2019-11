Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A magyar foci legfurább házassága még 300 millióba kerülhet a Fradinak

Bár már több mint 15 éve otthagyta a Fotex a Fradit, az egykori feszültséget okozó összebútorozás bizonyos szintig még mindig tart: míg régen a Ferencváros várta a befektető pénzét, most a kereskedelmi jogok után járó jussa miatt pereskedik Várszegi Gábor cégbirodalma. A legérdekesebb kérdés az a jelenleg is zajló bírósági eljárásban, hogy mennyit érhet kikapni a Chelseatől 2-1-re, ha azt a tévé is közvetíti.

A magyar futball egyik groteszk vicceként szokták emlegetni azt az időszakot, amikor furcsa körülmények között az Nb I. két rivális csapata, a Ferencváros és az MTK egy tulajdonoshoz került. A gá-gá-gá-libák rigmusokhoz szokott Fradi-szurkolók hirtelen egy akolban találták magukat a kék-fehérekkel, amikor a Fotex-birodalom vezetője, - az akkor 40 milliárd forintos vagyonú - Várszegi Gábor úgy döntött, megvásárolja a privatalizáskor politikai érdekkörök és csalógyanús befektetők felvásárlási ajánlatai között őrlődő klubot.

Így 2001-ben 2,4 milliárd forintért Vásárolta meg a Fotex Rt. a labdarúgócsapatot működtető kft. 80 százalékát. De az említett szurkolói ellenérzések miatt Várszegi helyzete soha sem volt stabil a Fradinál, még ha komoly tervei is voltak a csapattal. 2002-ben például arról beszélt a csapat vezetésével, hogy tőzsdére viszik a klubot. Aztán ebből az elképzelésből egy botrányos meccs után nem maradt semmi: 2003. május 30-án a Debrecen elleni meccsen a szezon végén elbukta az FTC a bajnoki címet, a drukkerek minden felmenőjét szidták az üzletembernek, majd pályára özönlött a tömeg, és amellett, hogy megverték a vendégek edzőjét és játékosait, még a Fradi egyik focistáját is megütötték. Várszegi ezután gyorsan el is adta az egyesületben lévő részesedését.

Nem volt vitamentes házasság

A rövid kalandban voltak elszámolási viták, mert az adósságokkal küzdő klubba a vártnál lassabban érkeztek a Fotex milliárdok. Az eredeti menetrend az volt, hogy négy részletben utalnak 600 millió forintot, a kifizetés ütemezési gondjait az utolsó előtti tranzakcióira rendezték.

Aztán a 2003-ban bejelentett szakítási szándék után a szurkolók egy része és a klub vezetése is győzködni próbálta Várszegit, hogy maradjon. De hajthatatlan volt és vitte a Fotex Rt.-t a Fradiból. Miután a lépést többször is megerősítette, az utolsó vételár-részletről kellett választott bíróságon megegyeznie a feleknek, ugyanis 2004-re még 600 millió forinttal tartoztak a csapatnak.

Ekkor dőlt el az is, hogy az egyesület márkaértékéből maradó kereskedelmi jogok maradtak a Fotexnél.

A pereskedés viszont most sem ért véget, igaz, már a Fővárosi Törvényszék előtt van az ügy: az időközben Luxemburgba költöztetett Fotex Holding SE azzal érvel, hogy a Ferencvárosnak tartozása van feléjük a 2003 óta lejátszott barátságos felkészülési meccsek kereskedelmi díjaiból származó bevételekből.

A keresetlevélben 300 millió forint és a 2018. Szeptember 30. óta eltelt időszak kamatainak megtérítését kérik a csapattól.

Utóbbi dátum azért fontos, mert 2018. nyarán a kormány módosította a sporttörvényt, és ebben úgy rendelkezett, hogy a sportszövetségtől el nem vonhatók a közvetítések kereskedelmi jogai, ha pedig korábban mégis kötöttek ilyen tartalmú szerződést, akkor az tavaly szeptember végével megszűnt.

A törvény első olvasatra kapóra jöhetett a Ferencvárosnak, de nem valószínű, hogy pont ez a jogvita lehetett az indoka a jogszabály megváltoztatásának. Akkor szakértők inkább azt olvasták ki a módosításból, hogy a kormány szeptember 30-tól törvényileg szüntette meg azt a 3,76 milliárd forintos közvetítési szerződést, amit az MTVA még a 2016/2017-es idényre kötött és egészen 2020/2021-es kiírásig tartott volna.

Sokba fájhat a Chelsea elleni vereség

A két héttel ezelőtti tárgyaláson a Fotex Holding azzal érvelt, hogy jelentős káruk keletkezett, mert a Ferencváros több - legalább négy - barátságos/felkészülési mérkőzést játszott az eltelt időszakban. Ezek között volt a Groupama Arénát felavató Chelsea elleni meccs is, ahol végül 2-1-re az angol csapat nyert. A mérkőzést telt ház előtt játszották a csapatok, de ami a jogvita szempontjából érdekesebb, hogy a Nielsen Közönségmérés adatai szerint 1,1 millió néző kapcsolt a Sport1-re, hogy lássa a meccset.

A többi barátságos mérkőzés közül különösebb érdeklődés még a Standard Liege elleni felkészülési meccset övezhette - legalábbis a Törvényszéken a klub jogi képviselője ezzel érvelt.

A per egy központi eleme így annak megállapítása, hogy mennyit érhet egy tét nélküli focimeccs közvetítése. Ennek megállapítására mindenképpen szakértőt kell felkérni, de arról a felek a tárgyalás első napján nem tudtak megállapodni, hogy ki lehet erre alkalmas. A Fotex azzal érvel, hogy ez számviteli, nem pedig sportszakmai kérdés, míg a Ferencváros szerint sportgazdasági szakértőt kell felkérni.

Az ügy kapcsán megkértük mind a Fotexet, mind a Ferencvárost, hogy ismertesse álláspontját a kártérítésről. Csak utóbbitól kaptunk választ, amely azt közölte, hogy a bírósági eljárás végéig nem nyilatkoznak.

A per következő tárgyalási napját januárra tűzte ki a bíróság. Ha akkor döntés születik, végleg véget érhet a Fotex és a Fradi minden nemű kapcsolata.