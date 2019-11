A magyar vidéken szépen lassan mindenre lakat kerül

Folyamatosan zárnak be a kisebb településeken a kis üzletek: se a nagy láncokkal nem tudnak versenyezni, se az internetes kereskedelemmel. A folyamatosan növekvő béreket sem bírják a legtöbben. Marad helyettük a pláza- és áruházvilág.

2019 első felében tovább csökkent a boltok száma, több mint ezerrel, a friss statisztika szerint. 2005-höz, a csúcshoz képest 39 ezer a leépülés mértéke, a boltok negyede azóta eltűnt. Több a bolt nélküli település. A Black Friday is üti-vágja a hagyományos boltokat - kezdi elemzését a Blokkk.com kiskereskedelmi szakportál.

Az elemzésből kiderül, hogy idén júniusig 1174 üzlet tűnt el, amelynek közel a fele élelmiszerbolt volt, de szépen csökkennek a kisebb szakboltok is. Egyedül a benzinkutak száma tudott enyhén emelkedni.

Kis üzletek számának változása 2018 2019 2019/2018 boltszám 129.22 128.046 -1.174 ebből élelmiszer 38.987 38.51 -477 iparcikk 80.568 79.875 -693 üzemanyag 2.054 2.063 9 jármű, alkatrész 7.611 7.598 -13

Forrás: KSH, 2018: december 31., 2019: június 30.

A statisztikából kiolvasható az is, hogy a kisebb boltok köre szűkült, hiszen a csökkenés döntő részben azokat a vállalkozásokat érintette, akik jellemzően 10 boltnál kevesebbet működtettek. A bezáró nagyobb boltokat előbb-utóbb továbbpasszolják, vagy éppen bérbe adják másnak - teszi hozzá a portál, amely szerint a legrosszabb helyzetben a kisebb települések üzletei vannak, amit mutat az is, hogy nő a bolt nélküli települések száma.

Települési boltok és eltűnésük 2005 2014 2018 2019 település 3.145 3.154 3.155 3.155 boltos 3.087 2.963 2.876 2.871 bolt nélkül 58 191 279 284

A boltszám csökkenésnek több oka is van: egyrészről a kis üzletek üzemeltetése egyre drágább a növekvő bérek miatt, valamint az ellátási láncok kialakítása is egyre nehezebb, költségesebb. Kevesebb előnyt tudnak nyújtani az üzletek (például nincsenek akcióik, kényelmetlen helyeken vannak), ez ugyanis maximum a közelségükben nyilvánul meg. Sok esetben pedig az is probléma, hogy a vállalkozóknak bérelniük kell az üzlethelyiségeiket. Hangsúlyos az is, hogy az e-kereskedelem 30-40 százalékkal nőtt évente, miközben a boltos világ csak 5-6 százalékkal.

A boltok számát tekintve 2005-ben volt a csúcs: azóta az üzletek közel negyede tűnt el.

Boltok számának változása 2005 óta 2005 2010 2015 2019 2019/2005 boltszám 166.738 151.911 141.133 128.046 -38.692 ebből élelmiszer 48.622 43.517 42.271 38.51 -10.112 iparcikk 106.835 97.337 88.8 79.875 -26.96 üzemanyag 2.152 2.18 2.146 2<

Forrás: KSH, blokkk.com