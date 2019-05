Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Mol kivesz 100 kilotonna szennyezett olajat a Barátságból

Annak érdekében, hogy a Barátság vezetéken mihamarabb újra indulhasson a szabványos kőolaj szállítása, a Mol 100 kilotonna szennyezett kőolajat vesz ki a vezetékből, és raktároz el az érintett országok több cégéhez hasonlóan - közölte a Mol.

Szász Péter , 2019. május 13. hétfő, 22:33 Fotó: Getty Images - A kép illusztráció

A Mol a kivett mennyiséget a legmodernebb technológiai folyamatokkal és tiszta kőolaj hozzáadásával újra felhasználhatóvá teszi a jövőben - idézi az MTI a céget.

A vállalat finomítói továbbra is kizárólag tiszta, jó minőségű kőolajat engednek feldolgozásra, ennek megfelelően a Magyarországon elérhető üzemanyag minősége jelenleg is kiváló, és a jövőben is az marad.

Az orosz és ukrán szállítócégekkel kötött megegyezés értelmében május második felétől újra megfelelő minőségű kőolaj érkezik Magyarországra, addig is a Mol a korábban felszabadított biztonsági készletből zavartalanul működteti a finomítóit.

A szennyeződést április végén fedezték fel a német, lengyel, cseh, szlovák, magyar, ukrán és belorusz felvevőállomásokat ellátó Barátság kőolajvezetékben. A klórvegyület veszélyezteti az olajfinomítók berendezéseit, ezért ezek az országok leállították a vételezést a vezetékből.

A Barátság kőolajvezeték napi egymillió hordó, a globális olajfelhasználás egy százalékának megfelelő mennyiséget szállít.

A vevők ugyancsak megtagadták a Szentpétervártól száz kilométerre nyugatra fekvő uszty-lugai olajterminálba érkező szintén szennyezett orosz nyersolaj átvételét is. A kikötő napi mintegy 500 ezer hordó olajat szállít a világpiacra, a terminálon havonta több mint húsz tankert hajóznak be.