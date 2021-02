10 dolog, amit mindenképpen tudnia kell egy vállalkozónak, ha hitelt venne fel

De vajon miből fognak felkészülni a majdan várható fellendülő keresletre, ha nem hitelből? A Bankmonitor.hu tanácsai a vállalkozásoknak, hogy miként kezdjenek hozzá a hitelfelvételhez.

Szinte mindenki számolja a napokat, s várja, mikor térhet vissza az élet a normális kerékvágásba a járvány után. A vállalkozások jelentős része is megkönnyebbülne, ha végre újra nyithatnának a kávézók, éttermek és szabadon látogathatók volnának az utóbbi pár hónapban szinte elfeledett sportközpontok. De vajon miből fognak felkészülni a majdan várható fellendülő keresletre, ha nem hitelből? A Bankmonitor.hu ahhoz próbál tanácsot adni a vállalkozásoknak, hogy miként kezdjenek hozzá a hitelfelvételhez.

1. Csak céltudatosan!

Az első és talán legfontosabb dolog - miként az élet más területein is - hogy legyünk tisztában azzal, pontosan mit is szeretnénk. Vagyis milyen célra és mennyi hitelre van szükségünk, s azt mennyi idő alatt tudjuk majd a vállalkozás pénzforgalmából visszafizetni. Ez ugyanis rögtön leszűkíti a szóba jöhető hiteltermékek tárházát.

2. Jól jön a segítség

Önállóan, külső segítség nélkül csak azok számára javasoljuk elindulni, akik már rendelkeznek gyakorlattal ebben a témában. De még számukra is jól jöhet egy hiteltanácsadó, aki segít kiválasztani a megfelelő kölcsönterméket és végig vezeti a hitelfelvételi procedúrán a vállalkozót.

3. Az időfaktor

Egy hiteligénylés még optimális esetben is legalább néhány hétig, de akár több hónapig is eltarthat. A Széchenyi Kártya Plusz Program hitelkonstrukciói a mostani tudásunk szerint csak június végéig állnak rendelkezésre. Az NHP Hajrá esetében azonban nem kell ezzel az időponttal számolnunk, és ahogy azt már tudjuk, érkezik a 10 milliós ingyenhitel is, ahol még kidolgozás alatt vannak a feltételek. Érdemes a szükséges dokumentumok összeállítására időt szánni, és figyelni a benyújtási, szerződéskötési határidőt is.

4. Állj két lábbal a földön!

A negyedik dolog, amit számításba kell vennünk, az a realitás, vagyis hogy mennyire vagyunk hitelképesek. Minden banknál működik egy adósminősítési rendszer, ami alapján eldöntik, hogy milyen pénzügyi mutatók mellett mekkora hitelre van esélyünk. Mivel ez bankonként más és más, egy jó hiteltanácsadó segíthet abban, hogy a számunkra megfelelő pénzintézethez kopogtassunk be. De ettől még ne várjuk azt, hogy kezdő vállalkozásunk fedezet nélkül jut majd százmilliós hitelhez.

5. A szükséges önerő

Ha a hitelből beruházást akarunk megvalósítani, rendelkeznünk kell a szükséges forrás egy bizonyos részével. A bankok jellemzően legalább a 10-30 százalékos önerőt írnak elő, a hitel nagyságától és futamidejétől függően - kérdés, hogy ezt miként tudjuk előteremteni.



6. Milyen fedezetet tudunk felajánlani?

Azon is el kell gondolkodnunk, hogy milyen fedezetet tudunk felajánlani a hitel mögé. Számos támogatott hitelnél ugyan alapesetben állami hitelgarancia áll a kölcsön mögött, a hitelfelvevő vállalkozástól pedig csak a tulajdonosok legalább 51 százalékának készfizető kezességét várják el. De nem támogatott, vagy nagyobb összegű hitelnél már azzal is számolnunk kell, hogy a bank valamiféle tárgyi biztosítékot - leginkább ingatlant - kér fedezetként.

7. Számoljunk a költségekkel!

Nem feledkezhetünk meg a hitelfelvétel költségéről sem. Hiszen sokszor már az előkészítés is pénzbe kerül - például az értékbecslés vagy az ügyintézési díja -, de számolni kell a hitel közjegyzői okiratba foglalás és a hitelfolyósítás költségével is.

8. Utólagos fizetnivalók

A legfontosabb kiadás természetesen az éves kamatteher, de a kezelési költséggel és a hitelgarancia díjával is számolni kell mellette. Jó ezekkel előre tisztában lenni, már csak azért is, mert így összehasonlíthatjuk az egyes hitelkonstrukciók költségeit.

9. Egyéb kötelezettségvállalások

Fontos tájékozódnunk arról is, hogy a hitelt nyújtó bank milyen egyéb kötelezettségvállalás teljesítését kéri tőlünk. Van-e esetleg elvárt minimális számlaforgalom, amit a banknál vezetett számlán kell lebonyolítanunk, vagy más adminisztratív kötelezettség (például rendszeres monitoring beszámoló), aminek teljesítése sok időnkbe kerülhet.

10. Megfelel vállalkozásunk a feltételeknek?

Végül - ha már megvan a kiválasztott hiteltermék - célszerű gyorsan kideríteni, hogy a vállalkozásunk megfelel-e az igénylési feltételeknek. Egy gyors banki előminősítés sokat segíthet abban, hogy ne fussunk felesleges köröket, s mielőbb megtaláljuk a számunkra elérhető megoldást.