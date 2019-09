Félhet Paks? Ma rekordot döntött a napelemes áram Magyarországon

A ma kora délutáni időszak egészen különlegesre sikerült a villamosenergia-termelési adatokat szerint: több napelemes áram került a hálózatra, mint amennyit a Mátrai Erőmű képes volt előállítani, de annál is több, mint amennyit a jelenleg három reaktorral működő paksi atomerőmű kieső kapacitása jelent.

A hálózati rendszerirányító Mavir hivatalos adatai szerint ma, 14 óra 30 perckor 511 megawatt (MW) termelési kapacitás érkezett napelemes erőművekből az országos hálózatba. A mintegy 3500 MW teljes hazai termelésben ez ismét új rekordot jelent. De nem csak azt.

Áprilisban a Napi.hu megírta: idén felrobban a hazai napenergia piac. Az ok egyszerű: termelni kezdenek az utóbbi évben nagy csinnadrattával beharangozott, 20 MW körüli energiacéges (MVM, MET, ALTEO stb.) beruházások is. Ahogyan a lenti ábrán látszik, a sárga színnel jelölt napelemes potenciál ma már nagyobb is volt, mint az 500 MW közelében teljesíteni képes szenes tüzelésű (pirossal jelölt) Mátrai Erőmű teljesítménye, illetve - a névlegesen 2000 megawattos, de egy reaktora leállítása miatt most csak 1500 MW közelében teljesítő - paksi atomerőműből éppen kiesett teljesítménye.

A napelemek erre a "tettre" ugyan csak rövid időre voltak képesek (igaz, az elgondolkodtató,hogy délelőtt 10 órától láthatóan a maximális teljesítményükkel szálltak be a rendszerbe, termelői oldalon), de ez a produkciójuk rámutat még néhány dologra.

Arra például, hogy ez még közel sem a boom vége, a sárga sáv vastagsága még bőven nőni fog, mivel a 2016-2017 fordulóján benyújtott és elfogadott, összesen több mint 2000 MW napenergia erőművi termelőpotenciál megépítésének a feléig sem jutottak el még a beruházók. Ráadásul a háztetőkre, közüzemekre szerelt napelemes rendszerek adják ma még a termelés nagyobbik részét - legalábbis így volt a hivatalosan legutóbb tavaly decemberben kiadott energiahivatali adatok szerint.

Ez az ábra arra is rámutat, hogy a növekvő napelemes termelési kapacitás ha késve is, de idehaza is kísértetiesen hasonló utat tapos ki magának, mint tette azt Németországban. Ott 2013-an brutális rekorddal sokkolt a pv-termelőerő. A német rekord persze már akkor is sokkal nagyobb volt a mostani magyar 511 MW-nál (egészen pontosan 23,9 GW volt), de ezzel együtt is kevesen hitték, hogy néhány évvel később már a teljes németországi energiaigény 40 százalékát képesek lesznek időként napelemes rendszerekkel biztosítani.

A hazai villamos energiatermelő erőművek termelés tüzelőanyag szerinti bontásban, 2019.szeptember 05.

forrás: MAVIR forrás: MAVIR

Mindennek tetejébe a lefojtott ambíciók és vállalások miatt szakmailag több irányból is kritizált, 2030-ig szóló kormányzati klímatervben (aminek első verzióját 2018 végén adták le Brüsszelben) a következő évtized végére 4000 MW magyaországi napelemes potenciál szerepelt. Ebből pedig az követezik, hogy egy efféle diagramba rajzolható, sokkal vastagabb sárga sáv éppen a merev, a gázerőművekhez képest mindenképpen nehezebben fel-leszabályozható sötétkék sáv (az atomerőművi termelés) kárára fog tudni magának leginkább elegendő helyet biztosítani.

Ott, ahol Paks II. megépülése esetén elvileg évekig nem is 1500-2000, hanem 3700-4200 MW sávvastagságot foglalna el.