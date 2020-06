Fontos dologgal állt elő az Aldi

A magyarországi hotelek is bekerülhetnek az Aldi Utazás kínálatába, illetve alkalmuk van a szolgáltatás mögött álló osztrák Eurotours rendszerében is szerepelni, így több millió európai utazó számára jelenik meg kínálatuk - adta hírül a diszkontlánc.

Az online utazási szolgáltatásokat nyújtó vállalat most lehetőséget biztosít magyar szállodák számára, hogy jelentkezzenek és ingyenesen bekerüljenek az Aldi Utazás platformja mögött álló osztrák Eurotours adatbázisába, illetve ajánlatokat dolgozzanak ki a magyar vendégek számára.

A megfelelő ár/érték arányú szállodák pedig nem csupán a Magyarországra szóló ajánlatok közé kerülhetnek be, hanem az Eurotours a kontinens számos országában elérhető katalógusaiba is, így akár német, svájci, vagy osztrák vendégek is találkozhatnak a magyar szállások ajánlataival.

Szeretnénk a magyar szállodáknak minél többet megmenteni az idei szezonból, egyúttal lehetőséget biztosítani nekik, hogy Európa számos országának turistái ismerjék meg őket. Az osztrák Eurotours évi 1,3 millió utasával Közép-Európa legnagyobb beutaztatója, így a magyar szállodák ajánlataival több millió európai utas találkozhat - mondta Andreas Hamorszky, az Eurotours osztályvezetője, aki az Aldi Utazás portfóliójáért felel.

Az érdeklődő szállodáknak csupán adataikat kell megadniuk a társaság honlapján, a jelentkezés önkéntes, továbbá költség- és kötelezettségmentes - olvasható a közleményben.