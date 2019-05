Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így vállalkoznak a magyar családok - sokan nem bíznak másban

A hazai cégek jelentős része a család köré épül, ezen belül is meghatározóak a több generációs családi cégek - állapította meg az Opten.

A magyarországi cégstruktúra jelentős része mikrovállalkozás, ezek döntő többségében kiemelt szerepe van a családoknak. A családtagok lehetnek aktív vagy passzív érintettjei is az ilyen típusú vállalkozásoknak, de kétségkívül a céges ügyletek szorosan kihatnak a családtagok mindennapjaira. Vállalkozási formát tekintve a leginkább érintett vállalkozástípusok az egyéni vállalkozók, az egyszemélyes cégek, valamint a több családtagot is felvonultató többszemélyes vállalkozások - írta közleményében az Opten céginformációs szolgáltató.

Jelenleg mintegy 500 ezer egyéni vállalkozó, 130 ezer egyszemélyes cég működik Magyarországon. Ezen formák mellett még megtalálható 108 ezer olyan társult vállalkozás is, ahol a család több tagja is tulajdonos vagy cégjegyzésre jogosult. A többszemélyes családi cégekben a legmeghatározóbbak a családi kapcsolatok, hiszen ezekben a cégekben már nem csak a család és a munka, de a cégjog is erősen összekapcsolja a családtagokat.

1800 családi cég van túl az egymilliárdon

A családi jelleg nagy általánosságban pozitívan hat a cég működésére, a statisztikák alapján a családi vállalkozások 75 százaléka átlag feletti megbízhatósággal rendelkezik. A családi vállalkozások sikere abban is tetten érhető, hogy közülük sokan nőtték ki magukat milliárdos nagyvállalatokká. Jelenleg közel 1800 családi vállalkozás éves árbevétele haladja meg az egymilliárd forintot - írta az Opten.

A családtagokat felvonultató vállalkozások 60 százaléka kizárólagos családi vállalkozás, az összes tulajdonos és aláíró ugyanannak a családnak a tagja, azaz sokan nem bíznak a családon kívüli szereplőkben, vagy egyszerűen a cég mérete még nem indokolja a menedzsment bővítését külső tagokkal.

A kapcsolattípusokat vizsgálva a több generációs családok alkotják a családi cégek többséget. A családi cégek 57 százalékában azonosítható apa-gyermek kapcsolat és 36 százalékukban anya-gyermek kapcsolat.