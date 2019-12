Januártól ennyit fizet az Aldi - megszólalt a cégvezér a béremelésről

Jövőre 2,5 milliárd forintot fordít összesen az Aldi béremelésre. Egy kezdő eladó 215-236 ezer forint nettót kap, a több éves gyakorlattal rendelkező boltvezetők bruttója pedig 720-828 ezer forint - mondta a Napi.hu-nak e-mailben adott interjúban Bernhard Haider, az Aldi Magyarország vezetője. Elárulta továbbá, hogy hány üres állás van a boltláncnál. Beszélt a terjeszkedésről és az online értékesítésről is.

A kiskereskedelmi láncoknál kialakult munkaerőhiányt rendre fizetésemeléssel igyekeznek megoldani a láncok. Úgy tudjuk, hogy az Aldi most újabb bérfejlesztésre készül. Mekkora emelést terveznek és mikor lép életbe?

Az Aldi tizenegy éve lépett be a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelembe, azóta arra törekszünk, hogy a kiskereskedelmen belül kiemelkedő bért fizessünk munkavállalóink számára. Célunk egyértelmű: a legjobb szolgáltatást szeretnénk nyújtani a vásárlóknak, ehhez a legjobb, legmotiváltabb munkaerőre van szükségünk. Abban hiszünk, hogy egy elégedett munkavállaló képes minőségi szolgáltatást nyújtani a vásárló számára.

A béremeléssel elsősorban nem a munkaerőhiányt szeretnénk orvosolni, hiszen még a válság éveiben is emeltük a fizetéseket, amikor sokan kerestek munkát. Szeretnénk megőrizni dolgozóink bérének reálértékét és versenyképességét, hogy fenntarthassák a megszokott életszínvonalukat. Ezen felül lépcsőzetes bérstruktúránk - amely a lojalitást különösen honorálja - kiszámítható karriertervezést tesz lehetővé a nálunk dolgozók számára. Munkatársaink már a belépés napján tudják, hogy mikor melyik bérsávba fognak tartozni. Mondok egy példát: már 12 hónapnyi aldis munkaviszony után felsőbb bérkategóriába kerül a munkavállaló, legyen szó 40 órás vagy részmunkaidős foglalkoztatásról, a harmadik évben pedig megint szintet lép, így a jelenlegi struktúrában a harmadik évét megkezdő bolti, vagy logisztikai dolgozó 12 százalékkal keres többet, mint belépéskor.

Az ő bérük 40 órás foglalkoztatás esetén januártól bruttó 362 900 forint lesz. Ez az összeg ráadásul országosan egységes, Gyulától Győrig, Siklóstól Budapestig minden boltunkban ugyanakkora a bér. Kivételt csak néhány kiemelt forgalmú üzletünk jelent, ahol - két évnyi munka után - bruttó 406 500 forintra nő a 40 órás foglalkoztatásra vetített fizetés. A boltvezetők esetében pedig még jobban díjazzuk a kitartást, náluk 24 hónap után 24 százalékkal magasabb a bruttó bér, mint belépéskor, ők a harmadik évtől januártól bruttó 720 400 forintot vihetnek haza, a kiemelt üzletekben pedig ez még magasabb, bruttó 828 500 forint lesz.

Az említett béremelés egy 4 órában, 6 órában és 8 órában dolgozó eladónál mekkora bruttó és mekkora nettó fizetést jelent?

Cégünk jövőre 2,5 milliárd forintot fog bérfejlesztésre fordítani, új bértáblánk pedig 2020. január 1-től lép életbe. Ennek értelmében a 40 órás foglalkoztatás mellett a bruttó kezdőbér mind a bolti eladók, mind a logisztikai központunkban dolgozók számára 322 800 forint lesz - ez kedvezmények nélkül nettó 214 662 forintos fizetést jelent.

A nagy forgalmat bonyolító, kiemelt üzleteinkben bruttó 355 100 forint lesz a kezdő fizetés, ami kedvezmények nélkül nettó 236 142 forint. A 30 órás munkaidő esetében a kezdőbér a 40 órás munkaviszonyhoz aránylik, bruttó 242 100 forint, kiemelt üzlet esetében 266 325 forint lesz, ami nettó kedvezmények nélkül 160 997, kiemelt üzletnél pedig nettó 177 106 forintot jelent majd.

Mekkora a fluktuáció az aldis eladók táborában? Mekkora a teljes létszám, és hányan távoznak évente?

Az idei év végével közel 3800 főt foglalkoztatunk 144 magyarországi üzletünkben, a biatorbágyi logisztikai központunkban és a központi igazgatás területén. Kiszámítható partnerei vagyunk munkatársainknak. Ezt nem csupán az elmúlt években elnyert "Megbízható Munkaadó" díjak igazolják vissza, hanem az a tény is, hogy munkavállalóink mintegy 25 százaléka több mint 5 éve dolgozik nálunk. Közel 10 százalékukkal pedig már 10 évnél is hosszabb ideje dolgozunk azon, hogy az Aldi Magyarországon is sikeres legyen, és a vásárlók nap mint nap ugyanazt a magas minőségű kiszolgálást kapják az ország bármely pontján. Ha másik szemszögből vizsgálom a számokat, akkor a cégünk magyarországi indulásakor felvett munkatársak közel harmada ma is nálunk dolgozik.

Alapvető célunk és érdekünk a fluktuáció csökkentése, hiszen egy új munkatárs felvétele mindig többe kerül, mint a meglévő kollégák megtartása. Ezt béreink versenyképességének megőrzése mellett több intézkedéssel is biztosítjuk. Arra kérjük például boltvezetőinket - és külön tréninget is szervezünk számukra ebben a témában -, hogy a munkatársak heti beosztásának tervezésénél a lehető legnagyobb mértékben vegyék figyelembe a kollégák egyéni igényeit.

Jelenleg hány üres álláshely van?

Közel 150 nyitott pozíciónk van jelenleg, amelyből nagyjából 100 az üzletekben, 15 pedig logisztikai központunkban érhető el. Ez azonban csak pillanatnyi állapot, hiszen több milliárdos beruházással 8800 négyzetméterrel növeljük hűtőraktárunkat, amelyhez kapcsolódóan jövő tavasszal újabb 50 állást hozunk létre. Ezen felül természetesen a központi igazgatásban - marketing, HR, beszerzés - is számos nyitott pozícióval várjuk az ambiciózus munkavállalókat, akik a kereskedelemben szeretnék kipróbálni magukat.

Külön kiemelném az informatikát: 2018-ban önálló cégbe szerveztük informatikai szolgáltató részlegünket, amely több mint 120 főt foglalkoztat és nem csupán a magyarországi áruházaknak, hanem az európai üzlethálózatnak, 3800-nál is több üzletnek és 55 logisztikai központnak nyújt öt idegen nyelven informatikai támogatást. Ez a cég, az Aldi International IT Services Kft. Biatorbágy mellett Pécsett is szolgáltató központot nyitott és a baranyai megyeszékhelyen is számos munkahelyet hozott létre. Célunk, hogy legalább 150 főre növeljük a cég munkatársainak létszámát, így ma is tucatnyi nyitott pozíció várja a több nyelven beszélő, akár pályakezdő munkavállalókat.



Sokszor elhangzik, hogy a boltláncok, köztük az Aldi keres eladókat, de azért sokan mégsem kapnak állást. Mik a legfőbb szempontok a kiválasztásnál? (például életkor, kiskereskedelmi gyakorlat, lakóhely) Mi a három legfontosabb tényező a dolgozók kiválasztásánál, felvételénél?

Olyan munkatársakat keresünk, akik a piaci átlagot meghaladó bérezés mellett átlagon felüli motivációval, odaadással és odafigyeléssel végzik a munkájukat. A munkatársak kiválasztásánál nem előfeltétel a kereskedelmi tapasztalat vagy végzettség, hiszen a munkakörre a betanulási folyamat során felkészítjük az újonnan felvett dolgozóinkat. Sokkal fontosabb a nyitottság és a problémamegoldó képesség. A szociális kompetencia szintén egy fontos kiválasztási szempont, hiszen értékesítési munkatársaink nap mint nap vásárlók százaival kerülnek kapcsolatba. Ennek során alapvető követelmény, hogy kollégáink a mindennapos kihívások mellett is vevőorientált és barátságos kiszolgálást nyújtsanak.

Az árbevételt tekintve növekedési fázisban van az Aldi. 2017-ben 170 milliárd forintot, 2018-ban 208 milliárdot tett ki a nettó forgalom. Az idén és jövőre mekkora árbevételre számítanak?

Az Aldi ma erős márka mind a fogyasztók, mind a munkavállalók szemében. Vásárlóink immár pontosan tudják, hogy az ország minden pontján ugyanazt kapják tőlünk, hiszen kínálatunk minden üzletünkben egységes. A szortiment közel 80 százalékát kitevő saját márkás termékek mindig magas minőséget képviselnek, az árakat pedig igyekszünk folyamatosan alacsonyan tartani. Akcióinkkal elősegítjük, hogy a vásárlóink többet kapjanak pénzükért.

A legtöbb pozitív visszajelzést dolgozóinkkal kapcsolatban kapjuk, akik udvariasak, készségesek, szem előtt tartják a vevők igényeit. Nekik és a tizenegy évnyi magyarországi következetes vállalatépítésnek is köszönhető a forgalmi adataink dinamikus növekedése. Az idei évben szintén jelentős bővülést értünk el, ennek pontos mértékéről majd a karácsonyi szezon lezárulta után érdemes beszélni.

Korábban az Aldi közölte, hogy a meglévő több mint 140 üzlettel szemben középtávon 200-250 bolttal számol, Magyarországot ezzel tekintené lefedettnek. Továbbra is ez a terv? Hány éven belül érheti el a cég ezt az üzletszámot?

Sok vásárlói megkeresést kapunk azzal kapcsolatban, hogy egy-egy városban, vagy régióban mikor nyitunk üzletet. Ez azt mutatja, hogy a magyar fogyasztók részéről megvan az igény az Aldi által képviselt értékekre, mind a termék, mind az ár, mind pedig a szolgáltatási színvonal terén. Célunk, hogy még több magyar fogyasztóval ismertessük meg az Aldi nyújtotta előnyöket, ezért - az irányunkban jelentkező lakossági igények folyamatos növekedésével összhangban - a törvényi szabályozás maximális betartása mellett folytatni kívánjuk hálózatfejlesztésünket.

Továbbra is keressük azokat a lehetőségeket, amelyek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és egy legalább 15-20 ezres lakosságú vonzáskörzettel rendelkeznek, így üzletileg is jól kiegészítik a jelenleg 143 boltból álló hálózatunkat. Az új üzletnyitások üteme a korábbi évekhez hasonló lehet, így hosszú távon célunk egy, a jelenleginél másfélszer nagyobb magyarországi bolthálózat kiépítése.

Mi jelenti a legfontosabb gátat a terjeszkedésben?

Az új üzletek létesítéséhez általában több éves előkészítő munka szükséges, amelynek során számos kérdést szükséges tisztázni, és sok szempontot kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a szigorú jogszabályi követelmények betartása mellett a leendő vásárlóinkat továbbra is a legmagasabb színvonalon szolgálhassuk ki.

Lesz-e az Aldinak webáruháza, amelyben élelmiszert is lehet házhoz rendelni?

Jelenleg is létezik már házhoz szállítás az ALDI-nál, igaz, élelmiszert még nem lehet online rendelni. A nem élelmiszer jellegű termékek körében akciósan például hűtőgépet, tévét, mosógépet, jellemzően nagyobb értékű árucikkeket az üzletben csak megrendelni lehet, és mi ingyenesen házhoz szállítjuk a terméket.

Cégcsoporton belül az Aldi az Egyesült Királyságban már évek óta működtet online boltot, az itt szerzett ismereteket, tapasztalatot is figyelembe vesszük majd akkor, amikor a webshopról döntünk. Az élelmiszer esetében azt látjuk, hogy a vásárlók szeretik személyesen megnézni, kézbe venni a termékeket, ezért inkább felkeresnek bennünket. Bár nő az igény az online boltra, jelenleg még nem látjuk elérkezettnek az időt annak magyarországi bevezetésére.