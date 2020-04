Jön a különadó: mi lesz az Aldival, a Sparral, a Tescóval és a többiekkel?

A járvány elleni védekezés és a negatív gazdasági hatások kompenzálására a kormány különadót vet ki többek között a kiskereskedelmi cégekre. Utóbbiak közül deklaráltan a külföldi kézben lévő kiskereskedelmi láncoknak kell állniuk a kormány szerint 36 milliárd forintos "számlát". A szabályokat még nem tudni, ha a korábbi matekot veszi elő a kormány, akkor a Tescónak, a Sparnak 10 milliárd feletti kiadással kell számolnia. Hogy ez pontosan mivel járhat a vásárlók számára, az is kiderül.

Az Orbán-kormány megint elővette a fiókból a különadókat, más néven válságadókat, amelyeket a 2008-2009-as krízis kezelése érdekében még 2010-ben vezetett be.

Akkor az egyik válságadó a kiskereskedelmi különadó volt, amely elsősorban a legnagyobb árbevételt elérő külföldi kézben lévő láncoknak, köztük a Tescónak, Sparnak, Auchannak jelentette a legnagyobb érvágást. A Buksza - a Napi.hu szerkesztőségi blogja - szigorúan hipotetikus becslése szerint várhatóan most is e cégeknek kell befizetniük a legtöbbet, de ezúttal felsorakozhat melléjük a Lidl, az Aldi és a Penny is.

Mennyit vár a kormány?

Gulyás Gergely a szombati kormányinfón arról beszélt, hogy "közös teherviselésre kötelezünk másokat is" a járvány elleni védekezés és a kedvezőtlen hatások miatt gyakorlatilag leálló gazdaság újraindítása érdekében. A kancelláriaminiszter szerint a gazdaság beindítására 1345 milliárd forint megy, a járvány elleni védekezésre pedig 663 milliárd.

A multinacionális kereskedelmi láncokat terhelő különadóból 36 milliárd forintra számít a kormány. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy milyen konkrét szabályok, számítás alapján vetik majd ki ezt a terhet az érintett cégekre. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy várhatóan április 15-től vagy május 1-től lép életbe a különadó.

Ha a kabinet egy az egyben a 2010-ben életbe léptetett adót vezeti be, akkor jön a sávos adózás. A tíz évvel ezelőtti különadó szabályai a következők voltak:

500 millió forintos nettó árbevételig nem volt adókötelezettség,

a 0,5-30 milliárd forintos árbevételnek a 0,1 százalékát,

30-100 milliárd forint árbevételnek a 0,4 százalékát,

a 100 milliárd feletti árbevételnek pedig a 2,5 százalékát kellett befizetni.

A 2010-es különadó kivetésekor a magyar tulajdonban lévő hálózatok - így a CBA, a Coop és a Reál - megúszták a nagyobb terhelést. Bár e magyar hálózatok teljes árbevétele a legnagyobbakéhoz mérhető, az összeg nagyon sok kicsi boltra oszlik el, amelyeknek különbözőek a tulajdonosai. Mivel Gulyás Gergely többször is multinacionális kiskereskedelmi láncokról beszélt, ezért nagy a valószínűsége, hogy a 2010-eshez hasonló konstrukcióra számíthatnak most is a láncok.

Milliárdos, tízmilliárdos terhet sóznak a Tesco és a Spar nyakába

Lapunk az érintett cégek legutóbbi üzleti évéről szóló hivatalos eredménykimutatások alapján és a 2010-es különadó szabályait feltételezve megbecsülte, melyik boltlánc mekkora teherre számíthat.

Ezzel együtt a számok hipotetikus becslésen alapulnak. Egyrészt a most bejelentett kiskereskedelmi különadó pontos szabályai nem ismertek, ezért a 2010-es verzióban megszabott mértékek alapján készült a kalkuláció. Másrészt pedig a boltláncok sem tették még közzé a 2019-es évről szóló bevételi adataikat, márpedig ezek is nagyban befolyásolhatják, hogy melyik láncra mekkora sarc jut. Mindenesetre a Buksza becslése szerint a Tesco esetében a különadó becsült összege meghaladhatja a 13 milliárd forintot, a Spar számára mintegy 11 milliárd forint lehet a teher, de a Lidl összege is elérheti a 9 milliárd forintot. Milliárdos adó néz ki még az Auchannak, a Penny Marketnek és az Aldinak is.

Különadó becsült összege Boltlánc Millió Ft Tesco 13 400 Spar 10 900 Lidl 8 900 Auchan 6 400 Penny 3 800 Aldi 3 000 Media Markt 585 dm 335 Ikea 310 OBI 310 Rossmann 310 Decathlon 310 Praktiker 310 Bauhaus 29,5 Hervis 29,5

Forrás: e-beszamolo.im.gov.hu, Buksza-számítás

A táblázatban szereplő becsült adók összesen majdnem 50 milliárd forintot jelentenének. Mivel a kormány az eddigi bejelentések szerint 36 milliárddal számol bevételként, a 2010-es szabályok szerint számolt adóösszegek természetesen változhatnak.

Lesznek, lehetnek kakukktojások?

Gulyás Gergely szombati szavai szerint a multinacionális kiskereskedelmi láncoknak kell összedobniuk a 36 milliárd forintra belőtt különadót. Érdekes kérdés, hogy miként érinti a különadó az egyes boltláncokat, köztük a magyar tulajdonúakat. Tehát kérdés, hogy például vonatkozik-e az új különadó az elsősorban élelmiszer-kereskedelemből élő bolthálózatok mellett például a barkácsláncokra, a bútorkereskedelmi, a sportcikkeket, ruhákat forgalmazó cégekre vagy a ruházati kereskedelemmel foglalkozó üzletláncokra.

Ha marad a 2010-es koncepció, akkor a Coop, a CBA és a Reál üzletek tulajdonosainak nem vagy minimális összeget kell fizetniük a többi nagy boltlánchoz képest. Érdekes kérdés, hogy mi lesz például a Praktikerrel, amely 2010-ben még külföldi tulajdonban volt, de 2016-ban magyar tulajdonba - a Wallis-csoporthoz - került. Kérdés az is, hogy román kézben lévő Emaggal egyesülő Extreme Digitalt érinti-e és milyen mértékben a különadó, a két cég együttes forgalma 80 milliárd forintra rúg.

Mit hozhat a különadó?

Azt, hogy a régi-új teher milyen változást hoz az érintett cégek életében, azt egyelőre nehéz megmondani. Bár az áremelés elképzelhető, a kemény verseny és a gazdasági lassulás, elbocsátások, jövedelemcsökkenések miatt ennek kisebb a valószínűsége. A Portfólio.hu cikke is utal rá, hogy a 2010-ben kivetett különadók esetében a bankoknál és a telekommunikációs cégeknél egyértelműen látható volt, hogy az ügyfelek, azaz a vásárlók fizetik meg, ez a kiskereskedelmi láncokra kivetett adó esetében nem vagy nehezen volt bizonyítható.

Mindenesetre a boltláncok terjeszkedési, létszám- és fizetési stratégiájában is változást hozhat a különadó. Évek óta létszámgondokkal küzdenek a legnagyobb boltláncok, sorra jelentik be a toborzási akcióikat és egymásra licitálva növelték a béreket. Ugyanakkor a járvány hatásai miatt viszont sokan elveszíthetik a munkájukat, így a kínálat nagyobb lesz a munkaerőpiacon. Emellett kevésbé lesznek rákényszerítve a fizetések emelésére. Az is elképzelhető, hogy a már bejelentett vagy tervezett béremeléseknek is betesz a különadó és a kedvezőtlen gazdasági környezet.

Elképzelhető az a forgatókönyv is, hogy a vásárlók szempontjából kevésbé látható területre is kihat a különadó és a gazdasági lassulás: az eddiginél is keményebb ártárgyalások lesznek a boltláncok és a beszállítók között, annak érdekében, hogy a haszonkulcs csökkenését megakadályozzák vagy fenntartsák, esetleg növeljék az eddigit.

Megjegyzés: A lista nem teljes, lehetnek olyan kiskereskedelmi cégek, amelyeknek be kell szállniuk a most kivetendő különadóba, de lehetnek olyanok is, amelyeknek nem. Ez majd a pontos szabályok - tehát az új adó Magyar Közlönyben történő - ismertetése után derülhet ki. A különadó becslése az egyes boltláncoknál az Igazságügyi Minisztérium hivatalos céginformációs adatbázisában szereplő nettó árbevételi adatokon alapul. Az Auchan esetében az elérhető hivatalos árbevételi adatok csonka évről szólnak üzletiév-váltás miatt, így a 9 havi nettó árbevétel alapján készült a a teljes 2018-as évre vonatkozó forgalombecslés és a különadó mértéke. A Media Markt tavaly összevonta a magyarországi leánycégeit, korábban az egyes áruházak külön cégekben voltak, így ezek együttes nettó árbevétele alapján lett megbecsülve a céget esetlegesen érintő különadó összege.