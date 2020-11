Kijárási tilalom: a Spar a magyar vásárlókhoz fordult - mit csinált a többi boltlánc?

A járványintézkedéseknek megfelelően a Spar boltjai este 7-kor bezárnak, az áruházakban lévő sparos büfék ki sem nyitnak. A Buksza összeállításából kiderül több másik boltlánc, így az Auchan, az Aldi, a Lidl, a Metro vagy éppen a Bauhaus új menetrendje is.

Több boltlánc után szerdán a Spar is közzétette, hogyan változik a nyitvatartási rend a különböző boltokban a járványhelyzet miatt szerdától életbe lépett kijárási tilalomról szóló jogszabálynak megfelelően.

Időpontok, boltok, fizetés

A benzinkutas boltok kivételével a magyarországi hálózatba tartozó több mint 570 Spar-üzlet este hétkor bezár. A pontos nyitvatartási időket, így azt, hogy az egyes boltok pontosan mikor nyitnak a boltlánc térképes boltkeresőjében lehet megnézni.

A Spar közölte továbbá, hogy azokban az áruházakban, ahol van meleg ételt is kínáló büfé ("Spar tog Go"), ott csak elvitelre lehet ételt vásárolni. Online rendelés esetén a minimális vásárlási érték 10 ezer forint, amelybe nem tartozik bele a szállítás díja. A Spar azoktól, akik egészségügyi okok miatt zárt területről kérnének kiszállítást, azt kéri, hogy ezt jelezzék a megrendeléskor, mert a sparos futárok a veszélyeztetett területekre nem léphetnek be.

A boltlánc mind az online, mind a sima (fizikai) boltokban a készpénzmentes fizetést és az önkiszolgáló kasszák használatát is javasolja a vásárlóknak. A bankkártyás fizetéseknél csak 15 ezer forint feletti vásárlásnál van szükség a PIN-kódra. A járványtól teljesen függetlenül már korábban életbe lépett viszont az a szabály, amely szerint, ha az egymás utáni érintés nélküli tranzakciók száma eléri az ötöt vagy az összegük a 150 eurónak megfelelő összeget, vagyis több mint 53 ezer forintot, akkor a kártyát kiadó bank köteles a azonosítást kérni például PIN kódjának megadásával. Ezért előfordulhat nem csak a Sparokban, hanem bármelyik másik boltban, hogy 15 ezer forint alatti vásárlásnál is szükség van a PIN-kódra.

Mikor nyitnak, mikor zárnak a többiek?

Hétfő óta a több boltlánc is ismertette a járványintézkedéseknek megfelelő nyitvatartási rendjét.