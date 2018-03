Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

"Lecserélünk titeket ukránokra, mert ők olcsóbbak!" - Feszültség egy multicégnél

Megkereste lapunkat a sárvári Flex-üzem egyik dolgozója, aki szerint tavaly óta százával érkeznek a gyárba ukrán vendégmunkások, miközben egyre inkább kiszorulnak onnan a szállásoltatott magyar munkavállalók. Február elején hetven embert már elbocsátottak, később pedig bejelentették, hogy lecsökkentik minden "külsős" fizetését. A feszült légkör miatt sokan már maguktól távoznak. Az ügyben érdeklődtünk a cégnél is, de nem nyilatkoztak.

Az elektronikai gyárban tavaly november óta létszámstop vonatkozik a kölcsönzött, szállásoltatott magyar dolgozókra, így azóta már csak helyieket, valamint ukránokat vesznek fel - utóbbiak közülük viszont sokakat - számolt be a Napi.hu-nak az üzem egyik munkavállalója. Pontos adata nincs, de becslése szerint márciusig sok száz ukrán vendégmunkás érkezett a gyártósorok mellé. Elmondása alapján nem Kárpátaljáról jönnek és magyarul nem beszélnek.

A Vas megyei Sárvár legnagyobb munkáltatója, a több ezer főnek megélhetést biztosító Flex, munkaerő-kölcsönző cégen keresztül több száz olyan embert alkalmaz, aki az ország tömeges munkanélküliségtől még érintett vidékeiről - például Borsodból, a Nyírségből, Baranyából, vagy Békésből - érkezett, de foglalkoztatnak erdélyi magyarokat is. Őket a környéken szállásoltatja el a cég. A gyár többi munkatársa a közelmúltig túlnyomórészt helybéli kölcsönzött, illetve állományos dolgozó volt.

Beütött a bizonytalanság

A Flex 2017 utolsó felében Sárvárról Ukrajnába telepítette át az egyik ismert kávégépmárka gyártókapacitásának nagy részét. (Arról nem tudunk, hogy ezt a döntést a nagy fluktuáció okozta fennakadások, vagy pusztán a költségcsökkentés miatt hozták meg - akár mindkettő szerepet játszhatott benne.) Ezt követően, novembertől nagyon sokan - egyes becslések szerint 600-an - mondtak fel a vállalatnál a bizonytalanságok miatt. Ez idő tájt kezdtek érkezni tömegével az ukrán munkavállalók is - magyarázta forrásunk.

Február elején aztán váratlanul leépítést jelentett be a cég, amely mintegy 70 magyar, kölcsönzött, elszállásolt embert érintett, miközben az ukránok csoportjai továbbra is érkeztek a sorok mellé. Az elküldött kölcsönzöttek ugyanakkor a felmondási időt sem dogozták le, mert kifizették nekik, a két-három éve ott dolgozók egy hónap végkielégítést is kaptak.

"Nem hogy megkérdezték volna őket, vállalnak e munkát máshol, hanem a felmondásukat a kölcsönadó cégtől tudta meg mindenki. A munkahelyen másnap még vártuk is őket, sok esetben a saját sorvezetőjük is csak később tudta meg, hogy el lettek küldve" - fogalmazott.

Rengetegen önként távoznak

Állítása szerint az elbocsátások után a helyi szakszervezet bizalmijától úgy értesültek, hogy az összes magyar szállásoltatott, külsős legkésőbb március 31-ig le lesz cserélve ukrán dolgozóra. Ez a törvények szerint nem számít létszámleépítésnek, hiszen kölcsönzött munkásokról van szó.

A helyzet miatt sokan megijedtek és "legalább további hetvenen, de lehet, hogy kétszer annyian" mondtak fel maguktól. A folyamatra rá is játszottak az üzem főnökei, akik nap mint nap hangoztatták, hogy a külsősöket lecserélik ukránokra mert azok olcsóbb mint ők.

Február végén viszont mégis bejelentették, hogy nem lesznek további elbocsátások, ám közölték, hogy megvonják a kölcsönzött, szállásoltatott magyarok havi bruttó 30 ezer forintnyi különélési pótlékát. (Ez a pluszpénz azoknak jár, akik nem állandó lakhelyükön állnak munkaviszonyban). Az érintettek áprilisra már ezzel lecsökkentve kapják meg a fizetésüket. Ennek következtében újfent napi szinten több ember mond fel, nem kell elküldeni őket - állítja informátorunk.

Az ügy kapcsán megkerestük a Flextronics International Kft.-t, melynél azt közölték, nem nyilatkozhatnak - ehelyett Paul Brunato, nemzetközi kommunikációs igazgatóhoz irányítottak, aki szintén nem kívánt reagálni.

A kormányzati szál Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2016 nyarán karolta fel az MGYOSZ tervét, mely szerint a hiányszakmák esetében EU-n kívüli, szakképzett munkavállalókat lehetne behívni az országba. Az NGM 2016 júniusában egy debreceni cég, a Horizon2020 Nonprofit Kft. számára 450 millió forint támogatást adott ukrán munkavállalók "Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése" címén - emlékeztetett korábban a Magyar Nemzet. A társaság 2017. december 31-ig összesen 5250 ukrán állampolgár munkába állítását vállalta a minisztérium megbízása alapján. Az NGM ugyanakkor még idén sem árulta el, hogy a cég hány ukrán dolgozót hozott az országba. A vállalkozás 2018-ra nettó 125 millió 774 ezer forint összértékben hirdetett közbeszerzést ugyancsak ukránok foglalkoztatása kapcsán.A Horizon2020 Kft. Fiák István ügyvéd - egyebek közt iskolaszövetkezeteket és munkaerő-kölcsönzőket tömörítő céghálózatához, a Tócó-Pece Kft.-n keresztül pedig Kósa Lajos tárca nélküli miniszterhez kötődik.

Fejenként néhány tízezer forint a tét?

A Flex munkatársa szerint a sárvári üzemben a három műszakban dolgozó sori operátorok havi fizetése nettó 140-160 ezer forint körül mozog a pótlékokkal együtt. A négy műszakosok ennél nettó 10-20 ezerrel többet kaphatnak. Ugyanakkor a kölcsönzött, elszállásolt emberek számára a különélési pótlék megvonása nettóban mintegy 20 ezer forintnyi mínuszt jelent majd havonta.

A magyar dolgozókhoz képest az ukránok bére körülbelül nettó 20 ezer forinttal lehet kevesebb - becsülte - ám, a cég most tett egy lépést a "kiegyenlítődés" felé.

Megjegyezte, hogy a sárvári üzem esete nem egyedi, a Flex zalaegerszegi gyárában hasonló folyamat zajlik. Az ukránok ott is nagy tömegben érkeznek, s van olyan csoportjuk, amelyet a cég már saját állományába vesz fel. Több részletet azonban nem ismer.

A fentiek kapcsán megnéztük a Flex aktuális állásajánlatait: a társaság több hirdetésében egyszerre toboroz sárvári és zalaegerszegi gyáregységébe, melyekben egyebek közt ukrán-orosz-magyar nyelvtudású tolmácsot, ukrán-magyar tudású munkaügyi koordinátort, illetve folyamatmérnököt keresnek.

Sárváron egyébként legutóbb 2016 novemberében jelentett be Varga Mihály egy 250 munkahelyet teremtő beruházást.

Nagyban megy a kivételezés?

Sárváron a termelésben már nagyon sok a gép, amelyen egy hónapja még magyarok dolgoztak most pedig csak ukránok. Sokan még a minőséget és normát sem tudják teljesíteni, ennek ellenére sok tekintetben előnyt élveznek. Például a szállásukon meleg étkezést is kapnak, míg a külsős magyaroknak csak a szállás jár, étkezés nem - állította forrásunk.

Az egyik termékre 23 embert kapott a tréner, elmondása szerint közülük 20 csak csomagolásra alkalmas. Ám a csomagolóba már nem kell ember. A felettesek azt mondták, mégsem bukhatnak meg a tréningen és le kell őket küldeni a termelésbe. Ám, ha helyi magyar munkavállaló érkezik, azt csak akkor veszik fel ha kimagaslóan jól teljesít az oktatáson. Az ilyenek miatt a legjobbak hagyják el a céget.

- méltatlankodott. (A mostani helyzetben sok termelővállalatnál a képzetlen újoncok kerülnek előnybe a tapasztalt emberekkel szemben. Erről korábban itt és itt írtunk.)

Az amerikai gyökerű, szingapúri székhelyű Flex a világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója. Termékeit a partnercégekkel szoros együttműködésben készíti el és a gyártási folyamat összes állomásánál - így a műszaki, tervezési, gyártási, elosztási, logisztikai tevékenységen át a termékek értékesítés utáni szervizeléséig - egyaránt jelen van. Partnerei közé tartozik számos világszerte ismert technológiai márka. A Flex márkát képviselő Flextronics International Kft. a 2017 március 31-én zárult üzleti évben 18 százalékkal, körülbelül 592 milliárd forintra növelte árbevételét, az előző év azonos időszakához képest. Üzemet 6 telephelyen: Tabon, Budapesten, Gyálon, Pátyon, valamint Sárváron és Zalaegerszeg

Kép: egy dolgozó a Lenovo-Flex gyárban Sárváron 2016. november 11-én. (MTI Fotó: Varga György)

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html