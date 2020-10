Már 165 millió forint pluszt hozott a Fradinak a Bajnokok Ligája

Szerda este hátrányból felállva ért el 2-2-es döntetlent a Ferencváros hazai pályán a Dinamo Kijev ellen. Az egy pont mellett 450 ezer eurónak is örülhet a csapat.

Bravúros döntetlent játszott a Fradi a Dinamo Kijevvel a BL-ben: a szünetben még két góllal a vendégek vezettek, a második félidőben talpra állt a tavalyi magyar bajnok és kiegyenlített Tokmac Nguen és Franck Boli góljaival. Hazai pályán így legalább sikerült egy pontot megtartania.

Az UEFA Bajnokok Ligájában már minden csoportmeccsen pénzt nyerhetnek a csapatok, ha sikerül legalább döntetlent elérniük. A győztesek 2,7 millió eurót (több mint 990 millió forintot) kapnak, míg a döntetlent játszó csapatok között 900 ezer eurót osztanak szét. A Ferencváros így a tegnapi pontmentéssel közel 165 millió forintot már bezsebelt, ugyanennyit a Dinamo Kijev is hazavisz.

A csoportkörből továbbjutva egyébként egy vereség is pénzt ér: a sportekz.com szerint ilyenkor 9,5 millió eurót (3,5 milliárd forintot) osztanak szét egyenlő arányban. A győztesek 10 millió eurót szerezhetnek.

A csapat most játszott utoljára a Groupama Arénában, a következő két hazai meccsüket az idei BL-kiírásban már a Puskás Arénában rendezik meg. Az UEFA előírásai miatt most nem lehetett teltház, mint a legutóbbi Újpest FC elleni rangadón, csak harmadáig töltötték a stadiont. A maszkviselésre is odafigyeltek a közönségben.