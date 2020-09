Mikor juthat a cégem válságkezelő támogatott hitelekhez?

Egyre több kedvező támogatott hitellel találkozhatnak a vállalkozások, mint amilyenek például a Növekedési Hitel (NHP), a Széchenyi hitelek, vagy az MFB és EXIM hitelek. Legyen bármelyik konstrukcióról is szó, az közös mindegyikben, hogy a piaci kamatszintnél jóval alacsonyabb fix kamattal (0,1-2,5 százalék) lehet hozzájuk jutni. Attól azonban, hogy egy hitel támogatott, nem feltétlenül juthat hozzá minden vállalkozás, még akkor sem, ha alapvetően a Covid-válságkezelés eszközeként hivatottak szolgálni. De akkor ki és hogyan juthat hozzá ezekhez a szuperolcsó forrásokhoz?

Sok a félreértés a támogatott céges hitelek piacán az elmúlt időszakban. A koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére, a gazdaság életben tartására hivatott hitelkonstrukciókat minden bajba jutott vállalkozó örömmel üdvözölte, a csalódás akkor következik, amikor sokan azzal szembesülnek, hogy a kialakult nehéz helyzetük ellenére bankjuk elutasította hitelkérelmüket. De miért?



A támogatott hitelekről fontos tudni, hogy hitelként és nem támogatásként működnek. A támogatás a kamatszintet érinti, nem pedig magát a tőkét. A mostani támogatott hiteleknek alapvetően két fajtája van:

Az egyiknél a támogatás közvetlenül a banki kamatszintet támogatja (például a Széchenyi hiteleknél), így a bank saját forrásából helyezi ki pénzt, amit a "másik oldalon" a magánszemélyektől és a vállalatoktól begyűjtött betétállományból biztosít.

A másik esetben a hitelkihelyező bankok eleve alacsonyabb forrásköltségen jutnak a hitelként kihelyezendő tőkéhez (így működnek a Növekedési Hitelek), amelyet a bankoknak vissza kell fizetniük az MNB-nek a futamidő lejártával.



A támogatott hitelek kockázatát tehát ugyanúgy a bankok viselik, mintha saját, piaci alapú hiteleiket helyeznék ki, ha az ügyfél nem tudja törleszteni hitelét, a veszteség náluk csapódik le. Legyünk őszinték, senki nem szeretné, ha bárki is a nehezen összegyűjtött megtakarításainkkal "jótékonykodna". Ezért alapvető elvárás (nem mellesleg törvényi kötelezettség is) a bankokkal szemben, hogy válsághelyzetben is felelősen hitelezzenek.

A hitelezés általános szabályai (jogi rendezettség, árbevétel, eredmény alapú megközelítés) tehát a támogatott hiteleknél is alkalmazandók.

Akkor bajba jutott cégek ne is reménykedjenek?

A bankok ettől függetlenül igyekeznek a kialakult problémás helyzeteket minél jobban megérteni, s a lehetőségekhez képest kezelni azokat. Ha látszik az, hogy a probléma átmeneti és nem végérvényes, a hitelfelvétel sem lehetetlen.

Melyek lehetnek ezek a szituációk?

Elhalasztott munkák (a személyes kontaktus elkerülése végett), melyeket előbb vagy utóbb biztosan el kell végeztetnie a megrendelőnek, például törvényi kötelezettség miatt. Gondolhatunk itt akár egy leltározási kötelezettségre is.

(a személyes kontaktus elkerülése végett), melyeket előbb vagy utóbb biztosan el kell végeztetnie a megrendelőnek, például törvényi kötelezettség miatt. Gondolhatunk itt akár egy leltározási kötelezettségre is. Kitolódott munkálatok , melyek az átmeneti leállások miatt későbbre torlódtak, ám azok elvégzésére már leszerződött a hiteligénylő társaság. (Ilyenkor természetesen a bank azt is vizsgálja, hogy a megrendelő mennyire áll biztos lábakon, milyen szektorba tartozik.)

, melyek az átmeneti leállások miatt későbbre torlódtak, ám azok elvégzésére már leszerződött a hiteligénylő társaság. (Ilyenkor természetesen a bank azt is vizsgálja, hogy a megrendelő mennyire áll biztos lábakon, milyen szektorba tartozik.) Az átmeneti forgalomkiesés sem feltétlenül akadály, itt fontos azt láttatni, hogy a kezdeti bizonytalanság után a kereslet ismét visszatért, még akkor is, ha összességében az év végi számaink nem fognak olyan szépen mutatni, mint a korábbi években.



Sajnos nincsenek könnyű helyzetben azon iparágak szereplői, akiket a koronavírus-válság közvetlenül sújt, az abból való kilábalás lehetősége még bizonytalan. Éttermek és a kapcsolódó szolgáltató szektorok sajnos az egyik legnagyobb elszenvedői a kialakult helyzetnek.

Kiváló lehetőség meglévő drága hiteleink kedvezőbbre váltására

A Növekedési Hitel hozzáférhetőségét újra kibővítették a hitelkiváltás lehetőségével. Akinek nem támogatott, piaci kamatozású hitele van, erősen ajánlott a hitelkiváltásnak utána néznie.

A jelenleg még érvényben lévő tőke- és kamatfizetései moratórium nem egy vállalkozót tart vissza a hitelkiváltástól. Az tény, hogy ezt a lehetőséget elveszítjük, ha új hitelt indítunk. A moratórium viszont nem tart örökké, ha nincs gond az üzletmenetünkben, akkor érdemes a számok mögé nézni és megvizsgálni, hogy a fix kamatozás biztonsága mellett mekkora összegben tudunk kamatköltséget megtakarítani.

Mindegy melyik bankhoz fordulok?

Nem az összes program érhető el minden banknál, valamint bank és bank között is lehetnek különbségek az egyes konstrukciókon belül is, a megítélt hitelnagyságban, a feltételrendszerben, de akár az árazásban is.

Minden bank másban "jobb, vagy rosszabb", gyorsabb, vagy éppen lassabb. A cég tevékenységi körétől, magától a hitelcéltól, illetve a rendelkezésünkre álló biztosítéki körtől függhet az, hogy vállalkozásunk számára mi az ideális választás.

Érdemes tehát független pénzügyi tanácsadóhoz fordulni, aki segít az eligazodásban, elsősorban abban, hogy adott hiteligényünket melyik konstrukció tudja legkedvezőbben kiszolgálni, illetve mely bankhoz/bankokhoz érdemes fordulni a konkrét hiteligényünkkel.