Milliós hitelt vesznek fel a családok iskolakezdésre

Átlagosan egymillió forint fölötti személyi hitelt vesznek fel a családok az iskolakezdés idején. Sokba kerülnek a bútorok, a számítógépek, de az albérletek kauciójára is kell a pénz.

Milliós nagyságrendben vesznek fel hiteleket augusztusban a családok az iskolakezdés miatt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az augusztus évek óta kiemelkedő hónap a fogyasztási és azon belül a személyi hitelek piacán, de a bankok beszámolói szerint is erős időszak a nyár vége. A történelem során először tavaly augusztusban lépte át a 40 milliárd forintot az új személyi hitelek volumene, de a korábbi években is egy-két milliárd forinttal több személyi kölcsönt helyeztek ki a nyár végén a bankok, mint szeptemberben vagy júliusban. A Raiffeisen Banknál az idén is kis mértékű hitelnövekedésre számítanak ebben az időszakban.

Laptop, bútor, kaució

Hiába kapják a családok ingyen a tankönyveket, az iskolakezdés így is drága mulatság, amihez sokszor hitelre van szükség. "A kutatások alapján elmondható, hogy a tipikus felhasználás az iskolakezdés körüli időszakban a nagyobb értékű elektronikai cikkek beszerzése, például középiskola kezdésekor egy új laptop vásárlása, esetleg egy kisebb felújítás, például a gyerekszoba átalakítása lehet" - mondják az UniCredit Bank szakértői.

A bankok ugyanakkor elismerik, az augusztusi hitelbumm hátterében nem csak az iskolakezdés állhat. Vannak családok, akiknek azért kell a hitel, a nyaralás során lemerült családi kasszát töltik fel a kölcsönből - mondják az MKB Banknál. Vannak családok, amelyek ekkor tartják az esküvőjüket, mások pedig erre a hónapra időzítenek kisebb felújításokat - teszik ehhez hozzá a Takarékbanknál. A családok ügyfelek ugyanakkor valóban a beiskolázásra is sokat költenek, a felső fokú oktatásban részt vevő vidéken lakó diákoknak például ilyenkor kell kifizetni az albérletekre a több havi kauciót, ami komoly kiadás. A Budapest Banknál azt tapasztalják, inkább műszaki cikkek, telefonok vásárlására veszik fel ebben az időszakban a hitelt, nem kimondottak iskolakezdésre.

Egymillió sem elég

A személyi kölcsönt igénylők ritkán adják lejjebb egymillió forintnál. Az átlagos hitelösszeg bankonként változó. A Takarék csoportnál 1,1-1,2 millió forint körüli összeget vesznek fel a családok, az MKB-nál is nagyjából 1,1 millió forint hitelre van szükség ilyenkor. Az OTP ügyfelei átlagosan 1,6 millió, a Budapest Bankéi 1,7 millió forint hitelt kérnek. A Budapest Banknál az áruhitel is keresett, átlagosan 150 ezer forintot vesznek fel 17 hónapra.

Akciók is vannak ilyenkor szinte minden banknál. Kampánnyal készül erre az időszakra az UniCredit, az MKB, de a többi hitelintézet is. A Takarékbanknál már elindult az akció, júliusban ennek köszönhetően az igénylések száma 15-20 százalékkal megnövekedett. Az OTP augusztus 5-től október 6-ig akciós, a sztenderd árnál kedvezőbb kamattal kínálja a személyi kölcsönét. A Budapest Banknál augusztus 31-ig tart az aktuális személyihitel-akció, emellett a hitelintézet kiskereskedő partnereinél az idén is futni fog a "Back to School" áruhitelkampány. A kampányhoz illeszkedő termékekre különböző futamidő mellett érhetők el 0 százalékos thm-ű (teljes hiteldíjmutató) akciók.

A Babaváró is lehet konkurencia

A bankok vegyesen vélekednek arról, hogy az iskolakezdést csak hitelből megoldani képes családok felvesznek-e esetleg Babaváró hitelt a piaci személyi kölcsön helyett. "A Babaváró hitel megjelenésétől nem várunk kiszorító hatást, mivel a fogyasztási hitelek és a babaváró hitel esetében nagyon eltérő célú és nagyságrendű finanszírozásról beszélünk" - mondják az UniCredit szakértői. Az MKB-nál viszont úgy vélekednek: bár a banknak egyelőre még nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat a Babaváró kölcsön személyi kölcsönökre vagy a jelzáloghitelek felvételére gyakorolt hatásáról, "de az évek óta megfigyelhető szeptemberi felfutás kapcsán az idén erős befolyásoló tényező lehet".

A Takarékbank és a Budapest Bank szerint csak kismértékű lehet az kölcsön hatása, mivel a Babaváró támogatás összege viszonylag nagy, az átlagos hitelösszeg megközelíti a 10 millió forintot, így azt nem az iskolakezdéssel kapcsolatos néhány százezer vagy egymillió forint körüli kiadásokra, hanem nagyobb beruházásokra, például lakásvásárlásra, nagyobb horderejű felújításokra fordítják majd a családok.