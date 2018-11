Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot lazít a szabályokon a kormány: gyorsítják a pénzköltést

A támogatások felhasználására a támogatott szervezeteknek nem kell közbeszerzést kiírniuk áru és szolgáltatás vásárlásánál 68 millió, építési beruházásoknál 300 millió forint értékhatár alatt - derül ki a Semjén Zsolt által benyújtott törvénymódosító javaslatból. Az egyházak is megkönnyebbülhetnek, mentesülnek a közbeszerzés alól.

Az Orbán-kormányok által az egyik leggyakrabban módosított jogszabály a közbeszerzési törvény - 2011-ben és 2015-ben is új törvényt alkottak, illetve többször módosították azt -, most Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be új javaslatot a parlamentnek, a módosítás előadója Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A javaslat - egyebek mellett - szűkíti a közbeszerzési kötelezettséget. Célja az uniós és hazai forrásból származó támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó adminisztratív terhek enyhítése - áll az indoklásban. E szerint a támogatást kapott kis- és középvállalkozásoknak adminisztrációs terhet jelentett a közbeszerzések lebonyolítása. (Az európai uniós kötelezettségként bevezetett közbeszerzési eljárás célja a közpénzek átlátható elköltésének, nyilvános ellenőrzésének, és az ajánlattevők közti verseny biztosítása - a szerk.)

A cégek könnyebben költheti a támogatásokat

A módosítással felemelik közbeszerzési kötelezettséget megalapozó támogatási összeghatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatására már csak nagy értékű támogatási összegek felhasználása esetén válnak kötelezetté a támogatott szervezetek - olvasható a törvényjavaslat indoklásában.

Eddig egységesen - az áru-, szolgáltatási és építési beszerzéseknél is - 40 millió forint támogatás alatt nem kellett közbeszerzést kiírniuk a kedvezményezetteknek a támogatás felhasználására (2015 novembere és 2017 januárja között ez az értékhatár még 25 millió forint volt). A mostani módosítás nyomán az árubeszerzésnél és szolgáltatásmegrendelésnél 68 millió forintra - egyes szolgáltatásoknál, például a rendezvényszervezésnél 232 millió forintra -, míg az építési beruházásoknál 300 millió forintra bővül a limit - derül ki a törvénymódosításról elsőként író Világgazdaság cikkéből. A lap szerint az építésekre vonatkozó szabálylazításnak "elsősorban a csarnoképítéseknél, telephelyfejlesztéseknél lehet jelentősége".

Visszavonható a folyamatban lévő közbeszerzés



A törvénymódosítás olyan megengedő, hogy a változtatás a már odaítélt, de még fel nem használt támogatásokat is érinti.

Ez azt jelenti, hogy ha még nem zárult le a közbeszerzés, vagy már megindult, de az ajánlattételi határidő még nem járt le, akkor a közbeszerzési eljárást visszavonhatja a kiíró, és alkalmazhatók a megemelt keretösszegek. Könnyen elképzelhető, hogy erre apellálva több nyertes pályázó is kivár a következő hetekben annak reményében, hogy mentesül a tendereztetés alól

- jegyzete meg cikkében a VG.

Az egyházak is jól járnak

A támogatásokat felhasználó egyházak is megkönnyebbülhetnek, a módosítással menetsülnek a közbeszerzési kötelezettség alól.

A jogszabály ezen pontjai még idén hatályba lépnek, a kihirdetését követő napon.

A törvénymódosítás egyébként zömmel az elektronikus közbeszerzési rendszer szabályait rögzíti, amelyeket eddig kormányrendeletben határoztak meg. Az indoklással együtt 66 oldalas dokumentumot itt érheti el.