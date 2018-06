Nő a nyomás: kamatot emelt a Fed

Idén másodjára is kamatot emelt az amerikai Federal Reserve. Az amerikai jegybank azt is közölte gyorsítanak az emelési ütemen.

Az Egyesült Államok központi bankja 1,75 százalékról 2 százalékra emelte az alapkamatot. Ez volt a második ilyen döntés az idei évben, és az ötödik azóta, hogy 2015-ben bejelentették szigorítanak monetáris politikájukon.

A Fed közleménye szerint gyorsítanak az emelési ciklusom az idei évre előre jelzett három helyett négy kamatemelést ígérnek (ebből már kettőn túl vannak), a jövő évre pedig további hármat - közölte az AP. A hírügynökség a kamatszint protekciójáról azt közölte, 2,9 helyett 3,1 százalék lehet 2019 végére. 2020-bán még egyszer léptethetik fel a számot.

A kamatlába történelmileg még így is alacsony szinten áll, de ez így is felhajtja a dollár, valamint a tízéves kötvények árfolyamát. Utóbbi hagyományosan vonzza a befektetői tőkét, amely negatívan hathat a tőzsdékre és a feltörekvő piacok állampapírjaira - de a forint árfolyamra is, kérdés, mit lép most az MNB, ahogy arról részletesen írtunk ebben a cikkünkben. A bejelentés után benézett 3 százalék fölé az amerikai kötvény.



A fotó forrása: Investing.com.

Az amerikai gazdaság bővülését az idei évre 2,8, a jövő évre 2,4 százalékra várják.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.