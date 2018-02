Olcsóbb gázt ad az E.On - reagált a helyettes-államtitkár

Mi a helyzet a világban, mi mozgatja a magyar energiapolitikát? Többek közt erről is szó volt a Napi.hu és a Noguchi Portel Novelli közös szervezésű Hungarian Investment Forum 2018 elnevezésű konferenciáján.

A következő években 30 százalékkal növekszik a globális energiafelhasználás, várhatóan nőni fog a megújulók aránya, de így is jelentős környezetvédelmi aggályok maradnak az energiapolitikában - mondta Kádár Andrea Beatrix, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energetikáért felelős helyettes államtitkára.

Az energiaéhség leginkább a feltörekvő országokból érkezik a politikus szerint, így a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) adatai szerint megduplázódik az LNG-kereskedelem, de ugyanebből az okból a szén iránti kereslet sem csökken.

Ebben a versenyben minden szereplő igyekszik azt a pozíciót megtalálni, ami számára a megfelelő - emelte ki Kádár, aki szerint a magyar kormány következetesen képviselt álláspontja szerint fontos a szabályozott árak fenntartása, így a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése. Legalább ennyire fontos, hogy az energiamix megválasztása tagállami hatáskör maradjon.

Paks = megfizethető, kiszámítható, fenntartható energiaszolgáltatás

Az energiamixszel kapcsolatban a helyettes-államtitkár elmondta, hogy a megújulók, a nukleáris és a fosszilis energiatermelés "jól megfér egymás mellett". A hazai igény több mint 50 százalékát adó paksi atomerőmű által termelt energia tiszta és környezetbarát, időjárástól független, így továbbra is nagy szerep vár rá. Ezzel párhuzamosan a megújulók részaránya is nőni fog Kádár prognózisa szerint, ez fontos a dekarbonizáció szempontjából.

Az atomenergia hosszútávú és biztonságos megvalósítása annak garanciája, hogy megfizethető, kiszámítható, fenntartható energiaszolgáltatást kaphasson a lakosság - mondta Kádár, aki szerint az üzemidő hosszabbításával is csak 2030-2040-ig maradhatnának a paksi erőmű blokkjai, ezek kiesése jelentős ellátásbeli problémák jelentkezhetnének, így szükség volt a bővítésre.



Fotó: Horváth Balázs Kádár Andrea Beatrix, az NFM energetikáért felelős helyettes államtitkáraFotó: Horváth Balázs

A kormány rezsit csökkentett, az E.On ajánlatát félreértették

Az energiapolitika itt nem ért véget, hiszen a kormány célja, a földgázellátás biztonságának növelése. A helyettes államtitkár kitért a napokban a sajtóban is megírt E.On-ügyre is. Amióta a magyar állam visszaszerezte a gázár feletti irányítást, annak ára 25 százalékkal csökkent, így jutottunk el odáig, hogy Magyarországon az Európai Unióban a második legolcsóbb a lakossági gázár, Európában is harmadikok vagyunk (Szerbia fért még be hazánk elé) - ismertette Kádár. Évi 170 ezer forintot takarítottak meg a háztartások a kormány rezsicsökkentése miatt. "Az E.Onnak a már létező ajánlatát félreértelmezték a sajtóban, hiszen az csak a jóval magasabb fogyasztású rétegnek, magyarán a nagyfelhasználóknak nyújt kedvezményt. A kisfelhasználóknál máig nem tudnak az energiacégek az állami közműveknél kedvezőbb ajánlatot tenni" - emelte ki Kádár.

A hazai földgáztermelés az igény 20 százalékát tudja fedezni, a koncessziós rendszer könnyítésével pedig az volt a cél, hogy a korábbi évek csökkenő tendenciáját meg tudja fordítani - mondta az NFM helyettes államtitkára.

Van új feladat: okosrendszerek, energiatárolás, e-mobilitás

Kádár szerint a magyar kormány eddigi eredményeit az IEA is elismerte, hiszen előrelépés történt például abban, hogy elfogadta a kormány a Nemzeti Energiastratégiát, javította az energiaellátás biztonságát, fenntartotta az energiatermelő kapacitásokat úgy, hogy közben a szén-dioxid-kibocsátás terén komoly erőfeszítéseket tett. "Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek feladataink, ha ki kellene emelni néhány területet, akkor az okosrendszerek megjelenése, az energiatárolás és az elektromobilitás fejlődése lesz az, ami kiemelt szerepet fog játszani" - fejezte be előadását Kádár Andrea Beatrix.

Az Ön kulcsa a Timocom világához, fuvarozás, logisztika, útvonaltervezés: timocom.hu