Országos hatósági eljárás a szállodák ellen, mert nem küldenek adatot a vendégeikről

A budapesti belvárosban, a Budai várban, valamint Siófokon és Hajdúszoboszlón is törvénytelenül működnek azoknak a szállodák, amelyek nem küldenek adatokat az MTÜ rendszerébe a vendégeikről. A panzióknak is már kellene, bár jelentős részük eddig sosem használt szoftvereket.

Még a magyarországi szállodáknak sem sikerül zökkenőmentesen adatokat küldeni a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (Ntak) rendszerébe, de október 1-től már az összes hazai panziónak is napi szinten tájékoztatnia kellene a Magyar Turisztikai Ügynökséget (MTÜ) arról: hányan mely országból érkeznek, mennyi időt töltenek hazánkban, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, a vendégek hány évesek és milyen neműek.

A panziósok jelentős része teljesen járatlan az informatikában, túl bonyolult számukra, nem tudjuk őket betanítani, abszolút nem felkészültek ilyen komoly napi adminisztratív munkára, hiszen sosem dolgoztak ilyen szoftverekkel - mondta a Napi.hu-nak egy, az informatikai fejlesztésekre rálátó forrás.

Legalább ezer panzió működik az országban, jelentős részük eddig papíron vezette a szálláshely működését. A sokkal nagyobb digitális háttérrel és forrásokkal rendelkező hoteleknek elvileg július 1-jétől indult el a digitális adatszolgáltatás az Ntak rendszerébe, de több száz szálloda vagy egyáltalán nem küld adatot, vagy rosszul, nem elég precízen küldi az adatokat. Ha pedig a szállodáknak nem megy, akkor a panzióknak még nagyobb problémát okozhat a törvényes működés - hangzik a konklúzió.

Ráadásul a kormány türelme a szállodákkal kapcsolatban már elfogyott. Postázta is a területileg illetékes jegyzőknek címzett levelét az MTÜ, amelyben felhívja a figyelmet azon szállodákra, amelyek a jogszabályi kötelezettség ellenére július elseje óta nem szolgáltatnak naprakész adatokat vendégforgalmukról az Ntaknak, ezért hatósági ellenőrzések indulnak.

"A Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az adatszolgáltató központ üzemeltetője Budapest I. kerület Budavári önkormányzat jegyzőjét is megkereste és egyúttal tájékoztatta a regisztrált és adatszolgáltatást nyújtó szállodákról. Azon szállodák kapcsán kezdeményezte hatósági ellenőrzés lefolytatását, akik a jogszabályi határidőben és azt követően sem teljesítették a regisztrációs kötelezettségüket, továbbá nem teljesítenek adatszolgáltatási kötelezettséget. Az érintett szállodákat a hatósági eljárás megindításáról értesíteni fogjuk" - tudta meg lapunk a budavári önkormányzattól.

Korábban a Napi.hu megírta, hogy a Belvárosi önkormányzat is hatósági eljárást indít a szállodák ellen, de már a siófoki és a hajdúszoboszlói jegyző is megkapta a törvénytelenül működő szállodák listáját az ügynökségtől.

"Informatikai oldalról jelentős probléma jelenleg is, hogy az önkormányzatok még ma sem férnek hozzá az Ntak rendszeréhez, ami nagyban gátolja a hatékony ellenőrzéseket is. Az MTÜ több hajdúszoboszlói szállodával kapcsolatban is problémát jelzett. Az adatszolgáltatás hiánya mögött szinte minden esetben technikai jellegű probléma lelhető fel (a szálloda által használt szálláshelykezelő szoftvert az ügynökség még nem fogadta be, de az is előfordult, hogy a listán lévő szoftver mégsem szolgáltat adatot" - közölte lapunkkal Sléder Tamás. A hajdúszoboszlói aljegyző szerint az egyéb/magánszálláshelyek kapcsán is jelentős aggodalommal tekintenek a január 1-i határidőre.

Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerint a jelenleginél sokkal több szállodának kellene adatot szolgáltatnia. A Magyar Nemzet szerint a szankcionálási rendszert német minta alapján alakították ki. Eszerint a jegyzők először írásos figyelmeztetést küldenek azon szálláshelyeknek, amelyek nem együttműködőek. A második alkalommal szintén figyelmeztetésre számíthatnak a szabálytalanok, a második figyelmeztetés mellé a jegyző egy kisebb összegű bírságot is kiszab a kötelezettségét nem teljesítő szolgáltatókra. Abban az esetben pedig, ha egy hely ezután sem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a jegyző ideiglenesen bevonja a működési engedélyét. Amelyik szálláshely ezek után sem tesz eleget az előírásoknak, az végleges bezárásra számíthat.

A legnagyobb hatósági szoftverek már kommunikálnak az Ntak-kal, amelyre néhány hete a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) is lehetősége van rálátni. A jövőben technikai értelemben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az önkormányzatok is képesek lesznek kommunikálni a központosított, teljes szektorra kiterjedő, valós és naprakész adatbázissal, egyszerűsítve a jelenleg több helyen, több alkalommal és többféle módon megvalósuló adminisztrációt - ígérte Guller Zoltán.