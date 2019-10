Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Potom összegért kínál ebédet a magyar milliárdos

A Fornettit megalapító Palásti József ételautomatáiból 350 forintért bablevest, 840 forintért sztrapacskát lehet vásárolni.

Budapesten többek között a fogarasi Tesco üzletfolyosójára is tett ételautomatát a Food Universum nevű cég, amely a Fornettit alapító, majd a péksüteményes cégtől megváló Palásti József legújabb vállalkozása. Hasonló automaták több budapesti és vidéki élelmiszerboltba is telepített a vállalat.

Sajtgyárból csinált készételüzemet

A pogácsakirályként is ismert Palásti József a 100 leggazdagabb 2019 listája szerint 18 milliárd forint becsült vagyonnal a 69. legtehetősebb magyar egy készételt gyártó üzemet és ehhez kapcsolódó értékesítési láncot hozott létre, a gyártáshoz pedig megvásárolta az egykori Budapesti Tejipari Vállalat sajtgyárát.

A havi 40 tonnás termelésre képes ételgyárban nem a megszokott készételeket állítják elő. A Magyarországon eddig ismeretlen technológia révén prémium minőségű, 30-45 napig hűtőben tárolható és egészséges egytálételek készülnek.

Mennyibe kerül?

Ezek az ételek kaphatóak a már említett tescós automatában, amely többféle ételt kínál. A füstölt tarjás bableves és a sütőtökkrém-leves egyaránt 350 forintba kerül. A sertéshús-golyós zöldborsófőzelék 799 forint, a füstölt tarjás sztrapacska vagy carbonara 849-849 forint.

A thai csirke zöldcurry-mártással és a rizses csirkemell zöldspárga-mártással pedig valamivel drágább, ezekért 1040 forintot kell adni.

Helyzetet kezel

Palásti az Indexnek október elején adott interjújában a készételekről többek között azt mondta: "Magyarországon most indult be az a folyamat, hogy a konzervektől ódzkodó magyar ember elhiszi, hogy a pasztőrözött készétel lehet finom. Ebben Nagy-Britanniához képest nagyjából húszéves lemaradásunk van." Szerinte az automatás étterem "plusz szolgáltatást ad, egy helyzetet kezel". Azt a helyzetet, hogy ott, ahol szükség van rá, 10 perc alatt meg lehet ebédelni meleg étellel. Miközben a napi energiabevitelt is tudják szabályozni, és hetente, kéthetente frissül a kínálat.

A cég által kínálat ételek áráról pedig azt mondta az indexes interjúban, hogy "az ár is hordoz kockázatokat, mivel a köztudatban az ezer forint feletti ár problémás lehet, ezért csináltuk az OK termékcsaládot". Utóbbiba tartozik az említett - 349 forintot - levesek vagy éppen a zöldborsófőzelék.

A Fornettitől a Food Universumig

Palásti József pékmesterként 1997 márciusában hozta létre családi vállalkozását, a Fornetti Kft.-t egy kecskeméti házban, kisipari megoldással fagyasztott péksüteményeket állított elő. Kezdetben sajtos és tepertős pogácsákat gyártottak, amelyeket nem darabonként, hanem tömeg alapján lehetett megvenni. Később terjeszkedni kezdett: látványpékségekből álló franchise-hálózatot hozott létre, 1999-től pedig külföldön is megjelent, többek között Szlovákiában, Horvátországban.

A Fornettit 2015 nyarán megvette a svájci-ír Aryzta AG , a világ harmadik legnagyobb fagyasztott pékárut forgalmazó cégcsoportja. Majd 2017. novemberében derült ki, hogy a Fornetti Holding Kft. beolvad az anyacégébe, az Aryzta Hungary Group Holdings Kft.-be, így jogutóddal megszűnik a vagyonkezeléssel foglalkozó Fornetti-cég. Palásti József azonban még ma is a Fornetti "márkanagykövete".

Az automatás ételcég, a Food Universum még a kezdeti stádiumban van. Ezt jelzi, hogy a ceginfo.hu adatai szerint 2018-ban az árbevétel mindössze 3,2 millió forint volt, az üzemi eredmény pedig a befektetések, kötelezettségek, egyéb kiadások miatt pedig mínusz 350 millió forintot tett ki.

A cégindításhoz kötődő kiadásokról az Indexnek Palásti azt mondta: "Beletettünk a gyárba nagyjából ötmilliárd forintot, az amortizálódik, de a high-technek ára van. Az alapanyagot ugyanannyiért vesszük, mint mások vagy drágábban. Húsnál például csak friss hússal dolgozunk, jó íze csak a friss húsból főzött ételnek van és kész. A személyi költségek kezelhetőek, a csomagolásnak is van költsége, a Beet! termékek új típusú csomagolóanyagánál a licencdíjat termékenként fizetjük."