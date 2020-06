Rengeteg pénzt mostak tisztára Magyarországon - itt a büntetés

Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálatot folytatott le az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt., a MagNet Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt., a Sberbank Magyarország Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. kereskedelmi bankoknál a jelentős készpénzforgalommal járó tevékenységekhez kapcsolódó pénzmosás-megelőzési kontrollok hatékonyságának ellenőrzésére. A jegybanki ellenőrzés - amely a 2018. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át - kiemelten vizsgálta az ezekhez kötődő kockázatok azonosítását, kezelését, illetve e folyamatok szabályozását és az intézményeken belüli ellenőrzését is.

Nem jelentették a gyanús eseteket

Az MNB megállapította, hogy a pénzügyi intézmények több esetben nem jelentették be megfelelően az erre kijelölt hatóságnak a pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló, tudomásukra jutott információkat.

Több bank esetében a belső ellenőrzési és informatikai rendszerek kapcsán feltárt hiányosságok miatt nem volt megfelelő a jogszabályban előírt szűrés, illetve a szűrési riasztásokat nem dolgozták fel határidőben.

Elégtelen volt egyes piaci szereplők esetében a jegybanki rendeletben előírt megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek 10 millió forintot meghaladó ügyleteinek szűrése is. Az MNB emellett hiányosságokat tapasztalt a belső védelmi vonalak működésével kapcsolatban, a belső szabályzatban meghatározott vezető döntését, jóváhagyását igénylő esetek tekintetében.

Emellett a pénzeszközök forrására vonatkozó információk beszerzésének gyakorlata sem felelt meg a hatályos jogszabályoknak több hitelintézetnél.

A Magnetnél volt a legtöbb baj

A témavizsgálat során feltárt jogsértések miatt az MNB 48,2 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, 20 millió forintot az UniCredit Bankra, 19-19 millió forintnyi bírságot az Erste Bankra és a Sberbankra, 11 millió forintot az OTP Bankra, illetve 7 millió forintot a K&H Bankra. A jegybank a jogsértések típusától függően 30-135 napos határidővel kötelezte az adott bankokat a hiányosság kijavítására és az arról való írásbeli rendkívüli adatszolgáltatásra az MNB felé.

A bírságösszegek meghatározásakor súlyosbító körülménynek számítottak a témával kapcsolatos rendszerszintű, súlyos és ismétlődő hiányosságok. Enyhítő körülményként értékelte az MNB, ha az adott hitelintézet a vizsgálat során már intézkedéseket hozott a jogszabálysértés kiküszöbölésére.

A MagNet Banknál már korábban is volt egy pénzmosási botrány. Bissau-guineai útlevelek felhasználásával nyitottak számlákat a hitelintézetnél, eközben a bank több ponton megsértette a pénzmosás elleni törvény azon előírásait, amelyek az ügyfél-azonosításra, illetve a személyazonosság igazolására vonatkoznak. Az ügyben akkor Simon Gábor MSZP-s politikus is érintett volt, akit le is tartóztattak.