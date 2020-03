Roham a bankokban, tömegesen fizetnének

A lakossági és vállalati hitelek többségének törlesztését felfüggesztették. A kamatok viszont ketyegnek, az ügyfelek közül nagyon sokat fizetni szeretnének.

"Több ezer ügyfelünk jelezte már a moratórium bejelentése óta, hogy továbbra is fizetni szeretnék hitelük törlesztőrészletét" - nyilatkozta a Napi.hu-nak a K&H Bank. Pedig a moratórium csak március 19-én lépett hatályba, azóta még egy hét sem telt el. A többi banknál is hasonló lehet a helyzet, az adósok folyamatosan keresik az ügyintézőket, hogy mit tegyenek, ha nem kérnek a moratóriumból.

A Raiffeisennél és a Budapest Banknál is vannak érdeklődők, az MKB-nál is mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek körében, és a Takarékbanknál is izzanak a vonalak, sokan érdeklődnek, hogyan törleszthetnének tovább.

Százezrekbe kerül

Az év végéig tartó törlesztési moratórium valóban komoly segítség annak, aki nem tud most fizetni, mert olyan ágazatban dolgozik, hogy megszűnt a bevétele, vagy magánszemélyként elveszítette a jövedelmét. Vannak olyanok, akik már a jövő havi részletet sem tudták volna kifizetni, mert például hitelből vásárolt ingatlanjaik vannak a bulinegyedben, amelyeket az Airbnb-n keresztül adták ki. Korábban ezekért a lakásokért kapkodtak a turisták, most üresen állnak.

Aki viszont tudja törleszteni a hitelét, mert megmaradt a munkája, sokkal jobban jár, ha fizet. A Napi.hu számításai szerint akár több százezer forintokat spórolhat, ha nem él a moratórium adta lehetőséggel, hiszen az év végéig tovább kamatozik a tartozása. Egy átlagos személyi hitelnél is 120 ezer forinttal nőhet a tartozás, egy átlagos lakáshitelnél nagyjából 200 ezer forintról van szó, de egy 20 milliós ingatlanhitelnél a futamidő végéig akár 600-700 ezer forinttal is emelkedhet a visszafizetendő összeg még úgy is, hogy az MNB ajánlása alapján nem tőkésedik majd a felhalmozott kamat.

A Fundamenta maga is azt javasolja, aki teheti, fizesse tovább a hitelét az eredeti szerződés szerint, ugyanis a moratórium igénybe vételével a hitel futamideje kitolódik és bizonyos esetekben a teljes visszafizetendő összeg is növekedhet.

Fontos tudnivalók a tovább fizetésről 1. A pénzügyi intézmények mindegyike biztosít lehetőséget erre, vagy már biztosított is

2. A moratórium idején felhalmozódó kamatot és költségeket nyerheti meg az ügyfél, ha tovább fizet

3. A moratórium idején felhalmozott kamat nem tőkésedik, nem kamatozik tovább, de egyenlő részletekben később vissza kell majd fizetni. A futamidő annyival hosszabbodik, amíg ez meg nem történt.

Nincs még mindenhol nyilatkozási lehetőség

A fizetőképes ügyfelek igyekezete épp ezért érhető, a bankok egy része viszont még mindig nem tette közzé, hogyan nyilatkozhatnak a kliensek arról, hogy tovább fizessék a hitelüket. Az OTP egyelőre türelmet kér, ne menjen senki a bankba, telefonon se érdeklődjék, mivel még csak most alakítják ki a moratóriumból való kilépési lehetőség módját. Hasonló a helyzet az MKB-nál, jelen pillanatban még dolgoznak a végleges megoldáson, valószínűleg elektronikus csatornákon és e-mailen egyaránt lehet majd kérni a további törlesztést. A Takarékbanknál, a Budapest Banknál és a Raiffeisennél is hasonló a helyzet.

A K&H már megoldotta ezt a problémát, azok az ügyfeleink, akik a fizetési moratórium ellenére továbbra is fizetni szeretnék fennálló hiteltartozásuk törlesztő részletét, az e-bankon vagy a mobilbankon keresztül üzenetben jelezhetik ezt a bank számára, de telefonon keresztül is jelezhetik a bank munkatársainál. Az igények feldolgozása a banknál jelenleg is folyik.

A CIB Banknál is megnyílt a lehetőség a nyilatkozattételre. A lakossági ügyfelek a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül nyilatkozhatnak, a vállalati ügyfeleket arra kérik, keressék a kapcsolattartójukat. A lízinggel rendelkező ügyfelek a hitelintézet holnapján találnak egy olyan dokumentumot, amelyet kitöltve emailen visszaküldhetnek. A bank azt ígéri, lakossági és vállalati ügyfeleinek hamarosan lehetőségük lesz online is nyilatkozni arról, hogy nem kívánnak élni a hiteltörlesztési haladékkal. A bank holnapján itt találhatók a nyilatkozattétellel kapcsolatos pontos információk.

Az Erste a személyi kölcsönnel, jelzáloghitellel, Babaváró hitellel, valamint az Erste Lakástakarék által nyújtott jelzáloghitellel rendelkező ügyfelei számára már digitális (NetBank), telefonos és fióki csatornáin is lehetővé tette, hogy nyilatkozzanak arról, ha nem akarják igénybe venni a törlesztési moratóriumot. Kéri azonban ügyfeleit, hogy a járványhelyzetre való tekintettel inkább a netbanki és a telefonos csatornákat használják.

Nem tőkésedik az elmaradt kamat, de vissza kell fizetni

Az érdeklődés tömeges tehát, azt viszont még egyik hitelintézet sem meri megjósolni, az ügyfelek mekkora hányada dönt majd a tovább fizetés mellett. A jegybank úgy becsüli, az adósok 80 százaléka a moratóriumban marad, csak minden ötödik adós fizeti majd az eredeti szerződésnek megfelelően a hiteleit. Ez azt jelenti, hogy 2900 milliárd forintnyi törlesztőrészlet nem folyik majd be a bankokba. (A teljes igénybevétel esetén 3600 milliárd forintnyi törlesztőrészlet nem folyik majd be.) A moratóriumba azok is visszaléphetnek később, akik most még tudnak fizetni, később viszont már nem.

A megjelent kormányrendeletben az áll, hogy a hitelek futamideje a moratórium idejével hosszabbodik majd, ami viszont a törlesztőrészletek emelkedését eredményezhetné, hiszen a következő 9-10 hónapban felhalmozódott kamatok megnövelhetik a tartozást. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanakkor hétfőn kiadott közleményében olyan konstrukciókat vár el a bankoktól, hogy a törlesztés újraindulása után se nőjenek a részletek.

Az MNB azt szeretné, ha a bankok nem tőkésítenék az elmaradt kamatokat, hanem évente vagy kamatperiódusonként egyenlő részletekben szednék be. Vagyis a következő hónapok során elmaradó kamat nem kamatozna tovább. A futamidő viszont hosszabb lesz, mint amire a kormányrendelet alapján számítani lehetett, ugyanis addig kell fizetni, amíg az elmaradt a kamatokat vissza nem fizette az ügyfél. Vagyis ha az idén egy személyi hitelnél elmaradt 120 ezer forintnyi kamat, és az ügyfél havonta 30 ezer forintos részletekben fizet, akkor a moratórium idején felül további négy hónappal hosszabbodik meg a futamideje.

Az is kérdéses még, mennyien lesznek, akik a moratórium után sem válnak fizetőképessé, a kormány elvben meghosszabbíthatja a türelmi időszakot, de azzal egyre nagyobb kamatterheket rakhat az adósok nyakába, vagyis minél tovább marad valaki a moratóriumban, annál hosszabb futamidőkkel számolhat.