Nincs megállás, ezek a munkák zajlanak a föld alatt az M3-as metró vonalán

Cikkünkben bemutatjuk, hogyan halad a SWIETELSKY Építő Kft. az Arany János utca, a Ferenciek tere, a Corvin-negyed és a Klinikák metróállomásokon zajló munkálatokkal.

Lapunk rendszeresen beszámol az M3-as metró középső szakaszán a SWIETELSKY Építő Kft. kivitelezésében haladó állomások felújításáról: a cég 7 megállót vett át a beruházó BKV Zrt.-től munkaterületként. Mint a korábban felújított északi és a nemrég átadott déli szakaszon, itt is más-más vállalat végzi el az állomások és az alagút rekonstrukcióját. E cikkünkben ismertetjük a most felújítandó szakasz négy megállójánál folyó munkálatok állását.

Az Arany János utcai állomáson a bontási munkák nagymértékben előre haladtak, már 90 százalékban elvégezték a feladatokat. Az összes fémlemez burkolatot eltávolították - beleértve a vágányzónát is, valamint a tűzoltáshoz szükséges vízkészletet tartalmazó rendszert, azaz a nedves tűzivíz hálózatot is elbontották. Az elektromos munkálatok során beszereltek egy új trafót, illetve szerelés alatt áll két új kapcsolóberendezés is, amelyek a végleges áramellátást biztosítják majd.

Ugyanebben a kapcsoló helyiségben az álpadlókészítéssel már végeztek a szakemberek. Továbbá elindult a vizes blokkok gépészeti és az elektromos nyomvonalak szerelése. A festési munkákat megelőző takarítási feladatok elkezdődtek, ennek megfelelően a jobboldali kábelalagút festése elindulhatott.

Mindhárom mozgólépcsőt elbontották

A Ferenciek terén jelenleg a régi elektromos és gépészeti nyomvonalak bontása folyik, emellett megkezdődött az új nyomvonalak kiépítése. Az állomási diszpécserhelyiség teljesen megújul, ennek érdekében zajlanak már a bontási munkák, illetve az új ÁDI (állomási diszpécserközpont) helyiség építészeti kialakítását végzik. Az állomási diszpécser fontos feladatot lát el, hiszen a rendelkezésére álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi az állomás utasforgalmát, valamint üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket.

Lefelé haladva további bontási munkákról számolhatunk be. A lejtaknában mindhárom mozgólépcsőt elbontották már, az új mozgólépcsők és a ferdelift tartószerkezeti kialakítása miatt pedig a régi gépalapok bontását végzik.

Ugyanígy a peron burkolatokat is szétszedték, és a bontott anyagokat elszállították a munkaterületről. Kizárólag a vágányzári időszakban végezhetik a szakemberek a vágányzóna álmennyezeti és oldalfali burkolatának bontását. Az állomást árammal ellátó helyiség - ide tartozik a kapcsolótér és a segédüzemi trafó helyiség - építészeti, gépészeti és elektromos kialakítása is zajlik már, valamint az egész állomás területén folynak a felületképzési és festési munkák is.

Már használják az ideiglenes állványlépcsőt

A Corvin-negyed állomás bontási munkái a végéhez közelednek, és ezzel párhuzamosan a főszellőzőben és a lejtaknában megkezdődtek a szerkezetépítési munkák. A vágányzónában itt már nem találkozhatunk régi burkolatokkal, elbontották azokat. Új elosztásokat kapnak a különböző helyiségek, ennek megfelelően új válaszfalakat alakítanak ki.

A kábelalagutakban megkezdődött a festési feladatokat megelőző felületek tisztítása a portól, illetve az ilyenkor elengedhetetlen felületkezelés. A gépészeti nyomvonalak kiépítése mellett az azbesztmentesítés is folyamatban van már. A peronszint megközelíthetőségének érdekében a mozgólépcsőket kiváltandó, ideiglenes állványlépcsőt építettek a lejtaknában melynek használatba vétele megtörtént. A negyedik mozgólépcső bontása pedig március elejével elkezdődött.

A felszíni épületet megszabadították külső kőburkolatától

A forgalmi- és műszaki ügyeletes már nem a megszokott helyén dolgozik a Klinikák metróállomáson, a felújítás idejére konténerbe költözött át, így a kivitelezők elfoglalhatták az irodák helyén kialakított munkaterületet. Itt már meg is kezdték a bontási munkálatokat, sőt a forgalmi ügyeletes helyiségét el is bontották.

A lejtaknát érintő bontások is tovább folytatódtak, így februárban elkezdődött a szerkezetépítés vasbeton falak, gerendák és alaptestek felhasználásával ezen a területen. Ugyanígy zajlik a peronszinten a kő padlóburkolat bontása, de a felszíni épületet már megszabadították külső kőburkolatától.

A szórt azbesztmentesítéssel az I. és II. zónában már végzett az alvállalkozó, jelenleg kiépítés alatt vannak a következő zónák. A főszellőzőben megkezdték a függőakna tisztítását, így előkészítve a terepet a lőttbetonozásnak.

A cikk megjelenését a SWIETELSKY Magyarország Kft. támogatta.