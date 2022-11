Az Egyesült Államok épp a múlt héten döntött úgy, hogy megtiltja az amerikai cégeknek a legújabb chipek kínai exportját, és korlátozza az ázsiai ország cégeinek hozzáférését a fejlett technológiákhoz. Washington pedig a hírek szerint egyre nyomást helyez az Európai Unióra is, hogy cselekedjen hasonlóan. Ennek viszont kerék kötője volt a Kínával szoros kapcsolatot ápoló Németország, amely azzal keveredett botrányba az elmúlt héten, hogy kiderült, eladnának kínai szereplőknek egy hamburgi kikötőt. Most viszont Berlin is lazíthat a kapcsolatain.

„Változásra van szükség Németország Kína-politikájában” – jelentette ki kedden Annalena Baerbock német külügyminiszter taskenti látogatása során az MTI szerint.

Baerbock Olaf Scholz kancellár november 4-én esedékes első kínai útja előtt úgy fogalmazott, hogy Berlin új Kína-stratégiát állít össze, mivel „a kínai politikai rendszer az utóbbi években jelentősen megváltozott, s ezzel Németország Kína-politikájának is lépést kell tartania”.

A német tárcavezető arra számít, hogy Scholz majd tolmácsolja a német kormány - koalíciós szerződésben is rögzített - üzenetét Hszi Csin-ping kínai elnöknek. Baerbock szerint ide tartoznak a tisztességes gazdasági versenyfeltételek, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása és a nemzetközi jog elismerése a nemzetközi együttműködés alapelveként "tekintettel Közép-Ázsiára, de a világ más térségeire is".

Egyre hevesebbek a bírálatok

Scholz bírálatok kereszttüzébe került, mert engedélyezte a Cosco kínai állami vállalatnak, hogy 25 százalékos részesedést szerezzen a hamburgi kikötőben olyan aggodalmakat keltve, hogy Németország erősebb függőségi viszonyba kerülhet Kínával. Az ügy miatt a többi között a német külügyminisztérium is jelezte fenntartásait.

A kínai nyersanyagfüggőség oldását szolgáló erőfeszítések keretében Baerbock látogatást tett a Taskent közelében található Almalik bányában, amelynek területén a világ legkorszerűbb rézkohóját tervezik üzembe helyezni 2023 végéig.

A kínai ujgur kisebbség egyik vezetője, az Ujgur Világkongresszus elnöke, Dolkum Isza kedden Berlinben felszólította a német kancellárt, hogy mondja le pekingi útját. Úgy fogalmazott, hogy a gazdasági küldöttség társaságában tervezett út azt mutatja, hogy „Németországnak továbbra is fontosabb a nyereség az emberi jogoknál”.