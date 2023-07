Kevéssel 60 dollár fölé emelkedett az Urals típusú olaj ára, így meghaladta azt az ársapkát, amelyet tavaly december 5-én a G7 országcsoport szabott neki, hogy limitálja Oroszország bevételeit a háború idején. Európa eleve nem is vásárolhat orosz olajat, csak ha az csővezetéken érkezik, a nyugati hajótársaságok és biztosítók pedig nem szállíthatnak illetve biztosíthatnak olyan orosz olajat, melynek 60 dollár fölötti a beszerzési ára.

Kínálat visszafogás

Az eltérés egyelőre nem nagy: 60 és 61 dollár között mozog az ár. A CNBC-nek nyilatkozó piaci résztvevők szerint ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Brent ára is megemelkedett és 80 dollár fölé került, miközben az OPEC+, Oroszországot is beleértve önkéntesen összesen napi 2,64 millió hordóval csökkentették a kitermelést, ezen felül Szaúd-Arábia még egymillió, Oroszország még 500 ezer hordóval csökkenti kínálatát augusztustól.

Az orosz export már eleve erősen visszaesett tavaly óta, ugyanakkor a lényegesen alacsonyabb ár sok vevőnek igen vonzó (Magyarországnak is: az ebből adódó extraprofit nagy részét a Mol befizeti a költségvetésbe). Kínának sem mindegy, hogy milyen áron vásárol, de a nála egyelőre sokkal szegényebb, viszont nagy gazdasági növekedéssel rendelkező India számára végképp nagy segítség az alacsonyabb ár.

Nagy vásárlók, gyengülő dollár

A piacon így lezajlik egyfajta természetes kiegyenlítődési folyamat, hisz ezek az óriás ázsiai gazdaságok egyúttal a világ legnagyobb olajimportőrei is egyben. Szerepet játszik a folyamatban a dollár gyengülése is, amit a héten megjelent kiváló amerikai inflációs adat váltott ki, miután a pici résztvevők arra számítanak, hogy csökkenni fog a dollár és az euró közötti, a dollár javára meglévő kamattöbblet, esetleg teljesen el is tűnik.

Még nem lépnek

Az ársapka átlépése egyelőre nem befolyásolja a G7 döntéshozóit: megvárják, hogy átmeneti jelenségről, vagy tartósabb trendről van szó. Korábban hasonló esetekben előfordult, hogy az USA felszabadított stratégiai tartalékaiból, de most az amerikai infláció kedvező alakulása ezt nem feltétlenül indokolja. A megállapodás egyébként úgy szól, hogy időnként felülvizsgálják az árlimitet, és ha indokolja a piaci helyzet, változtatnak rajta.

Stabil vásárló

Az orosz kínálat csökkenésével tartósan is mérséklődhet az orosz és egyéb olajfajták ára közti eltérés, pláne, hogy az indiai kereslet masszív. Az Indiába szállítók megelégednek a nem nyugati biztosítókkal is, ráadásul még dollár helyett hajlandók is az ügyletet más valutában, például az Emirátusok dirhamjában megkötni. A korlátozások így rájuk nem vonatkoznak, számukra nem gond a sapka fölötti ár, lényeg, hogy sokkal olcsóbb legyen, mintha máshonnan vásárolnának.