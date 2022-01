Olyan súlyos problémákat okoznak a koronavírus okozta megbetegedések és a karanténkötelezettség miatt kiesett dolgozók Ausztráliában, hogy az ország vezetése már fontolóra vette például azt is, hogy csökkentik a targoncavezetői engedélyek korhatárát, hogy fiatalabbakat is bevonjanak az ellátási láncok zavartalan működése érdekében.

A kormány végül nem bólintott rá a terve. Mivel azonban, hogy az országot egykor a koronavírusra adott válaszlépései miatt dicsérték, most az látható, hogy a vezetők nagyon küzdenek a jelenlegi helyzettel - írja a CNN.

Az olyan országok, mint Ausztrália vagy Új-Zéland, amelyek hosszabb távon is sikeresen tartották fenn a szigorú utazási korlátozásaikat, most nagy árat fizetnek.

2021 nagy részében az ausztráloknak komoly nehézségekkel kellett szembenézniük, ha haza akartak utazni. Horribilis összegeket emésztettek fel a repülőjáratok és karanténhotelek. De saját határaikon belül is drákói szigorral kell fellépniük, az ausztrálok az elmúlt két év nagy részében nem léphették át az államhatárokat, Melbourne például 2021-ben 261 napot töltött lockdownban.

Ausztrália most megpróbál a megnövekedett új esetszámok ellenére is az omikronnal "békésen" együtt élni, de hamar komoly problémák merültek fel.

A 1,5 millió új fertőzött nagy részét ugyanis az elmúlt 3 hétben regisztrálták és pénteken 1 nap alatt, rekordszámú - 88 halálesetet (eddig összesen 3 ezer ember hunyt el) jelentettek. Habár nincs katasztrofális helyzet az egészségügyben, mégis komoly zavarokat okoz az omikron variáns abban az országban, amely egykor a koronavírus elleni fellépés példaképeként emlegettek.

Súlyosbodott a munkaerőhiány

Az omikron-variáns megjelenése súlyosan érinti az ausztrál gazdaságot: a hónap elején a kormány már 10 százalékosra becsülte a munkaerőhiányt.

Az omikron megjelenése az egyik legváratlanabb kihívás elé állított minket és a feje tetejére állította azt a gondolkodásmódot, ahogyan azelőtt a világjárványt kezeltük

- mondta Scott Morrison miniszterelnök.

A kormány ugyanis úgy számolt, hogy az a terv, amit korábban a delta-variáns kapcsán léptettek életbe, az omikronnál is működni fog. Morrison szerint a "régi terv" volt az oka annak, hogy a kormány nem rendelt több gyors antigéntesztet (Rapid Antigen Tests -RAT), amelyek használata a világjárvány ezen szakaszában kulcsfontosságúnak számít.

A kormány kritikusai szerint az ausztrál kormány ezt már előre láthatta volna, hiszen az Egyesült Királyságban és Ausztriában is hónapok óta ingyenes teszteket osztogatnak, ráadásul az Egyesült Államok is időben jelezte, hogy kifogytak a gyorstesztekből.

Az eszközök iránti kereslet az új esetszámok növekedésével összhangban ugrásszerűen nőtt, de emellett sok munkahely kért negatív PCR-tesztet dolgozóitól, és sokan önkéntesen - például kórházak vagy idősotthonok meglátogatásához is teszteltették magukat. Tesztek hiányában viszont sokan otthonukban "rekedtek" és továbbra sem tudják, hogy fertőzőek-e vagy sem.

Az 5700 gyógyszertárat képviselő Pharmacy Guild of Australia szerint percenként négy hívást fogadnak a tesztekért kétségbeesetten küzdő emberektől. A teszt olyannyira hiánycikké vált, hogy az ausztrál szövetségi rendőrség pénzbírsággal, súlyosabb esetekben börtönbüntetéssel fenyeget mindenkit, akit rajtakapnak, hogy a kiskereskedelmi ár 20 százalékánál magasabb áron árulják a teszteket. Sokan ugyanis Facebookon üzletelnek vele, miközben a gyógyszertárak nagy része naponta állapotfrissítésekben posztolnak a készleteikről.

Tavaly év végén Matt Hayward szoftverfejlesztő észrevette a problémát és január 3-án elindította a "Find a RAT" weboldalt, ahol az emberek lekövethetik, hogy melyik gyógyszertárban mennyiért kaphatók tesztek és jelenthetik is azokat a gyanús helyeket, ahol esetleg "fake tesztek" gyanúja merül fel.

Haywart szerint egy héten belül több mint félmillióan látogatták meg az oldalt, és az omikron-variáns "csúcspontján" jól lehetett látni, hogy Ausztrália-szerte csupán 10 helyen voltak elérhetők a tesztek.

A kormány eközben mindenkit megnyugtat: az új készletek már úton vannak és az állami kórházakban már elérhetőek az ingyenes tesztek azok számára, akik tünetet mutatnak vagy akik szoros kontaktban élnek koronavírusos betegekkel (valamint azok is, akik több mint 4 órán keresztül szoros kapcsolatban voltak ilyen beteggel).

Az elmúlt hetek rohamjai után végül hétfőn ingyenes teszteket osztottak a gyógyszertárakban, amiket nyugdíjasok és "kedvezményes kártyával" rendelkezők vehetnek fel.

Az omikron próbára teszi az ellátási láncokat

Nemcsak a tesztekből, de a munkaerőből is óriási a hiány a kontinensnyi országban - írja a portál. A szupermarketek és a boltok készletei ugyanis – a globális logisztikai problémák és a munkaerőhiány miatt – nagymértékben megcsappantak. Ez részben annak köszönhető, hogy az országban továbbra is 7 napig tart a karantén, de ez alól most mentesülnek azok dolgozók (ha negatív teszttel igazolni tudják, hogy újra egészségesek), akik alapvető fontosságú ágazatokban dolgoznak.

A feldolgozóüzemekben például olyan sokan estek ki, hogy több vállalatnál a személyzet 50 százaléka is beteg, ezért a megmaradt dolgozóknak sokszor már nincs ideje arra, hogy - például a csirkeüzemekben- azokat feldarabolják, így az egész csirke forgalmazására összpontosítanak. ( A KFC Ausztráliában már korábban jelezte, hogy kifogyóban van a csirkéből – a szerk.)

Az egészségügy tisztviselők szerint viszont az ausztrál esetszám a következő 2 hétben tetőzhet, miközben a kórházban fekvők száma folyamatosan csökken. Ez azt jelentheti, hogy Ausztrália már túl van a legrosszabb időszakon, bár számos szakértő szerint még nem optimista.

Pénteken a két leginkább érintett régióban, Victoriában és Új-Dél-Walesben a diákok visszatérhetnek az iskolapadba, igaz a diákoknak és a tanároknak is hetente 2 negatív tesztet kell felmutatniuk és kötelező a maszk használata is. Emellett nagyszabású programot is indítanak, hogy az iskolák légtisztító berendezéseket kapjanak és számos helyen szorgalmazzák a szabadtéri tanórák bevezetését is (amúgy is nyár van).