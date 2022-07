Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője szerint az EU eg akarja duplázni az Azerbajdzsánból származó gázimportját, mivel sürgősen csökkenteni akarja az orosz energiaimporttól való függőségét – írja az Aljazeera.

"Az EU megbízhatóbb energiaszállítók felé fordul. Ma Azerbajdzsánban vagyok, hogy új megállapodást írjak alá. Célunk: néhány éven belül megduplázni az Azerbajdzsánból az EU-ba irányuló gázszállítást" – közölte Twitter oldalán a kaukázusi országban tett látogatása során.

Az EU folyamatosan vizsgálja az alternatív beszerezési csatornákat, ezzel együtt változatlanul komoly aggodalmak vannak, a tél nagyon nehéznek ígérkezik a kontinensen.

Azerbajdzsán már elindult afelé, hogy növelje a régióba irányuló szállításait. A bizottság szerint az országból származó gázszállítások a 2021-es 8,1 milliárd köbméterről idén várhatóan 12 milliárd köbméterre nőnek.

"Oroszország energiaellátásának folyamatos fegyverkezése közepette az energiaimportunk diverzifikálása az EU egyik legfontosabb prioritása" - áll az Európai Bizottság pénteki, az utazás előtt kiadott közleményében.



The EU is turning to more reliable energy suppliers.



Today I’m in Azerbaijan to sign a new agreement.



Our goal: double the gas delivery from Azerbaijan to the EU in a few years.



???????? will be a crucial partner for our security of supply and on our way to climate neutrality. pic.twitter.com/fVHPr921Ui