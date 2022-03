A Fehér Ház által kiadott közlemény szerint a két elnök arról is beszélt, hogy "az Egyesült Államok folyamatosan támogatja Ukrajnát az orosz agresszió elleni védekezésben". "A vezetők megvitatták, hogy az Egyesült Államok szövetségeseivel és partnereivel közösen hogyan dolgozik Oroszország elszámoltathatóságán, többek között olyan szankciók bevezetésével, amelyek már most is hatással vannak az orosz gazdaságra" - írja az MTI.

A telefonos megbeszélésen szó esett arról is, hogy "Oroszország fokozza a támadásokat Ukrajnában a civilek által látogatott helyszínek ellen is". Példaként említették a keddi bombatámadást a kijevi tévétorony ellen, amely mellett egy holokauszt-emlékmű áll.

A kedd délutáni, kijevi tévétorony elleni támadásban öt ember meghalt és legalább ennyi meg is sérült, legalább két rakéta csapódott be az épület közvetlen közelében - írta az Interfax hírügynökségre hivatkozva a 444.hu.

This video clearly shows a projectile hitting the Kyiv TV tower. Other videos captured at least two more explosions in the immediate area next to the tower. The freestanding lattice tower itself is still standing. https://t.co/cePwED7VxG pic.twitter.com/tNnvUgmomM