Ma hajnalban Sanghaj Minhang városrészében újra kijárási korlátozásokat rendeltek el a hatóságok és június 11-ig, tehát szombatig letesztelik annak 2 millió lakosát az újabb koronavírusos fertőzések miatt -írja a Reuters. A hatóságok szerdán négy új koronavírusos esetet találtak, azonban ezek közül egyiket sem Minhangban.

Sanghajt a múlt héten kezdték el újranyitni a mintegy két hónapos lezárást követően, azonban néhány lakóövezetet azóta újra lezártak az úgynevezett "dinamikus zéró-Covid" stratégiának megfelelően, amellyel a fertőzési láncokat amilyen gyorsan csak lehet meg kívánják szakítani. Ennek megfelelően a hatóságok nemcsak a pozitív eseteknél zárnak le övezeteket, és tesztelnek le mindenki, de a pozitív esetek közeli kontaktjainál is.

A hírügynökség szerint vannak olyan részei a városnak, ahol a lakosokat június 23-ig összesen ötször tesztelik majd és szombatig kijárási tilalom lesz érvényben.

A sanghaji Egészségügyi Bizottság helyettes vezetője azt közölte a hét elején, hogy a város korlátozásokat léptet életbe sok olyan helyen is, amelyet nem azonosítottak magas kockázatúként. A városi hatóságok folyamatosan próbálnak egyensúlyozni, hogyan indítsák be újra az életet a városban és hogyan feleljenek meg a kormány zéró-Covid politikájának is.