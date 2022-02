A Kepco a koreai állami víz és atomerőmű cégével (KHNP) és az útburkolási és hídépítési specialistaként is ismert Hanmaeum Energy összeállt egy szingapúri magántőke társasággal, hogy a Dél-Koreában kihasználatlan autópálya-területeken 100 MW napenergia-kapacitást telepítsen és helyezzen üzembe - írta meg a PV Magazine.

Jeong Jae-hoon a KHNP elnöke a lapnak azt mondta, hogy azért szálltak be a projektbe, mert az egyértelműen úgy válik az ország energetikai hasznára, hogy a létrehozása minimális környezeti károkkal jár, és "nem merülnek fel társadalmi költségek”.

Kísérleti a projekt, de Dél-Koreában annyira sokat várnak tőle, hogy az üzleti megállapodást azonnal becsatornázták a dél-koreai Föld-, Infrastruktúra- és Közlekedési Minisztériumba (MOLIT) is, ahol az energiafüggetlen utak fejlesztési programjának ez lett az aktuális koronaékszere. A fejlesztés három ütemben történik, a két, egyenként 20 megawattos csomag sikeres installálását követően egy 60 MW-os napelemes erőművet is az autópályák meddő területeire építenek.

Német a példa

Az autópályák energetikatermelési fókusszal történő újragondolásáról korábban Németország kapcsán írtunk már. Az a projekt abból - az egyébként Németországban, Ausztriában, illetve Svájcban is igazolt - megoldásból nőtte ki magát, hogy az autós pihenők és alagutak kivilágításának, áramigényének akár a teljes egészét ki lehetne termelni helyben, nincs szükség hálózatfejlesztésre és hálózati becsatlakoztatásra. Csak napelemes rendszerekre és elegendő energiatároló-kapacitásra van szükség.

Ez volt az alapötlet, erre az épült rá az az elgondolás, hogy mi lenne, ha egyes autópálya-szakaszokat - vagy akár egész autópályákat kvázi "befednének" háztetőkre szerelhető napelemes panelekkel. Mindez 2020 nyarán volt, hogy aztán 2021 nyarán az első teszt-útszakasz tervezését meg is kezdték.

Felkészül: a vasút

A Kepcónál úgy számolnak, hogy a projekt befejezését követően a rendszer évente 130 ezer megawattóra (MWh) energiát tud majd termelni. Ennek a jelentős részét az infrastruktúra saját áramigényeinek (autós pihenők, benzinkutak saját energiafogyasztása stb.) kielégítésére fordítja majd.

A MOLIT egyébként már most is üzemeltet napelemes rendszereket, de ezek mérete eltörpül a Kepco vállalásaihoz képest: a 319 egység, mely kizárólag a dél-koreai fizetős utak mentén épült, összesen 149 MW névleges teljesítményre képes. De a MOLIT tervet készített már arra is, hogy a napelem-telepítéseket a vasúti infrastruktúrára is kiterjeszthessék.