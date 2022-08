Az Ukrajna dél-keleti részén található óriási atomerőmű a háború második hetében került be a hírekben, amikor az orosz csapatok tüzelni kezdtek az épületére, ezzel kisebb nemzetközi pánikot keltve. Csernobilhoz hasonlóan a zaporizzsjai létesítmény is stratégiai célpont volt, amit elvileg azért vettek be az oroszok, mert abban bíztak, hogy az ott állomásozó csapataikra nem mer majd lőni az ukrán haderő.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) vezetője kifejezetten "illékonynak" nevezte a helyzetet szerdai sajtótájékoztatóján, ahol elmondta, hogy bár az ENSZ támogatása és az ukrán vezetés hozzájárulása is elengedhetetlen a szükséges ellenőrzések elvégzéséhez, a legfontosabb mégis az erőművet uraló orosz erők beleegyezése lenne.

