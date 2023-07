Már a világ leggazdagabb embere sem igazodik ki a gazdaságon: kristálygömböt kölcsönözne

Újabb árcsökkentésre kényszerülhet a Tesla, árulta el az autógyártó vállalat vezérigazgatója, Elon Musk. Ugyanakkor azt is elárulta, valójában már nem mer és nem is tud biztosat mondani a gazdaság jövőjével kapcsolatban. Olyannyira turbulens időket élünk, hogy az üzletember szerint gyenge lábakon áll most mindenféle gazdasági prognózis.