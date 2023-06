Korai volt néhány hónapja temetni Elon Musk pozícióját, amikor a Tesla árfolyama a töredékére zuhant, így Elon Musk vagyona is összezsugorodott, persze csak viszonylagosan, hisz a mélyponton is nagyjából 100 milliárd dolláros vagyonnal azért maradt mit a tejbe aprítania.

A Tesla részvény akkor talán még a fundamentumokhoz képest is túl mélyre esett, de mivel a cég értékesítésének és profitjának jövőbeli alakulását nehéz megbecsülni, az árfolyam meglehetősem mozgékony. Akkor a technológiai cégek általában is a mélybe kerültek, azóta viszont óriási szárnyalás zajlott bennük, és az utolsó két hétben a Teslát is nagyon felkapták a befektetők, olyannyira, hogy Elon Musk vagyona 234 dollárra nőtt a Forbes szerint, így megelőzte a fél évig a trónon lévő francia luxuskirályt, ugyanis Bernard Arnault, a Louis Vuitton fő tulajdonosa jelenlegi árfolyamok mellett 225 milliárd dollárt mondhat magáénak.

Természetesen a helyzet még sokat változhat, a helycserére többször sor kerülhet, egy biztos: Elon Musk bármilyen botrányokba keveredhet például a Twitter által, emellett továbbra is olyan vállalkozói, cégvezetői képességekkel rendelkezik, amelyekkel két fő vállalkozását, a Teslát és a SpaceX űrcéget sikeresebbé teheti, így profitjuk növekedése az átmeneti visszaesések ellenére hosszabb távon jelentős lehet.

A Tesla most más autógyártókkal összehasonlítva megint drága, de növekedési potenciálját egy-egy visszaesés után Musk ügyesen újra pályára állítja például árcsökkentések vagy olcsóbb típusok piacra dobása által, úgy, hogy a profitráta se süllyedjen túl mélyre, vagyis a cég összenyeresége pár év múlva visszaigazolja a mostani árfolyamot.