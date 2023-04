A német jegybank, a Bundesbank elnöke, Joachim Nagel nyilatkozott a CNBC-nek a német gazdaság helyzetéről azt követően, hogy az IMF kedden minimális, 0,1 százalékos visszaesést, gyakorlatilag stagnálást prognosztizált a német GDP idei alakulását elemezve.

Túljutottak a sokkon

Nagel szerint a járvány, majd az ukrajnai háború dupla sokkot jelentett a német gazdaság számára is, azonban elég ellenállónak bizonyult ahhoz, hogy ezt jórészt kiheverje. A tavalyi súlyos energiaválság, melynek során az országnak fel kellett készülnie arra, hogy korlátozza a gázfogyasztást, már a múlté. Az orosz gázimport megszűnése kezdetben sokkot okozott, azonban sikerült az importot máshonnan pótolni, eleinte igen drágán, de az ár visszaesett, hisz az eladók siettek betölteni az európai piacon keletkezett rést.

Erős alkalmazkodási képesség

Mindazonáltal a tavalyi negyedik negyedévben és az idei első negyedévben még visszaesés mutatkozik a német GDP-adatban, így megvalósul a technikai recesszió, de Nagel optimistább, mint az IMF: szerinte az idei év egészét tekintve nem lesz visszaesés. Úgy gondolja, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban a német ipar bizonyította, hogy igen erős az alkalmazkodási képessége, az energiaválság pedig mostanra lényegében véget ért.

Monetáris politika

A Bundesbank elnöke a monetáris politikáról is beszélt: véleménye szerint van még tere a szigorításnak az eurózónában, mivel az alapkamat még csak 3 százalék, az infláció pedig 6,9 százalék volt márciusban. Igaz, hogy ez már jelentős csökkenés a februári 8,9 százalékhoz képest elsősorban az energiaárak csökkenése miatt, de a maginfláció, amely nem tartalmazza az élelmiszer-, és energiaárakat, 5,7 százalékra nőtt, ami eddig a legmagasabb érték.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az elmúlt 5 hétben lezajlott bankválságok hatásait is alaposan tanulmányoznia kell az Európai Központi Bank (EKB) igazgatótanácsának (amely a tagállamok jegybankelnökeiből áll), mielőtt a következő döntést meghozza a májusi kamatdöntő ülésen. Hozzátette, hogy a márciusi kamatdöntést nem befolyásolta az amerikai SVB és a svájci Credit Suisse csődje, sőt, kifejezetten jelezni akarták, hogy az infláció letörése olyan fontos cél, amin ilyen események alapos tanulmányozása nélkül nem változtatnak.

Robusztus bankrendszer

A Bundesbank elnöke a bankválságok kapcsán kitért arra is, hogy a Deutsche Bank helyzete miatt is aggódtak a befektetők, ez azonban alaptalannak bizonyult, mivel a bank az elmúlt évek átalakításai után megerősödött, egyúttal az egész német bankszektor is robusztus, sokkal válságállóbb, mint 15 éve, noha már akkor sem elsősorban a német bankszektorban jelentkeztek gondok a 2008-as pénzügyi válság során.