António Guterres ENSZ-főtitkár levélben tett javaslatot Vlagyimir Putyinnak, hogy előreléphessenek a fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodás módosítása, meghosszabbítása, illetve kiterjesztése érdekében – közölte hétfő este a világszervezet helyettes szóvivője. Farhan Haq szerint Guterres javaslatát abban a levélben vázolta fel, amelynek kézbesítésére a New Yorkban tartózkodó Szergej Lavrov orosz külügyminisztert kérte meg.

Moszkva korábban már jelezte, hogy nem kívánja a május 18-i határidőn túl meghosszabbítani az ENSZ és Törökország közvetítésével tavaly júliusban született megállapodást. Oroszország ennek kapcsán arra hivatkozik, hogy saját gabona- és műtrágyaexportjával kapcsolatos követeléseit nem teljesítették.

Az orosz elnöknek címzett mostani üzenet figyelembe veszi a felek álláspontját, illetve a globális élelmezési helyzetre jelentett kockázatokat. Az ENSZ hasonló leveleket küldött Ukrajnának és Törökországnak is.

Lavrov szerint eddig nem történt előrelépés

Az ENSZ helyettes szóvivője szerint Guterres Lavrovval tartott másfél órás megbeszélése során tudomásul vette az orosz félnek az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos aggályait.

A főtitkár beszámolt az egyezség orosz részének maximális előmozdítását szolgáló erőfeszítéseiről. Előrelépés, mondjuk ki egyenesen, eddig nemigen látható

– mondta Szergej Lavrov, aki ugyanakkor kiemelte, hogy a levélben foglaltakat tanulmányozni fogják. Az ENSZ-főtitkár a világszervezet Biztonsági Tanácsának hétfői ülésén is a fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodás meghosszabbítását szorgalmazta. Az orosz külügyminiszter azért tartózkodik New Yorkban, hogy hétfőn és kedden az ENSZ BT két ülésén elnököljön, mivel most Oroszország tölti be a 15 tagú testület havonta rotálódó elnökségét.

Csang Csün kínai ENSZ-nagykövet elmondta, hogy Peking szívesen venné a gabonamegállapodás folytatását. Az egyezség értelmében Kínába megy az ukrán gabona jelentős része. A kínai diplomata hozzátette, hogy Peking támogatja Guterres közvetítési próbálkozását, hogy életben tudják tartani a megállapodást.