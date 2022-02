A brit szigetekre lecsapó Eunice szélvihar borzalmas károkozásai közül az egyik, hogy az erős szél kidöntötte Newton almafáját a Cambridge University Botanic Gardenben - tudósított a BBC. Az Eunice intenzív extratrópusi ciklon, amely a 2021–2022-es európai szélviharszezon részeként február közepén pusztított Nagy-Britanniában.

A legenda szerint Isaac Newton egy almafa alatt ülve fedezte fel a gravitáció törvényét, amikor arról egy alma leesett. Ennek a fának azóta számos klónját nevelték, amelyeket a faoltás módszerével hoztak létre. A botanikus kertet vezető kuratórium egy tagja, Samuel Brockington beszámolója szerint ezt a fát 1954-ben ültették a kert egyik bejáratához, így 68 éven át volt Newton "hivatalos almafája".

Az eredeti fa a Woolsthorpe Manorban volt Grantham településen Lincolnshire-ben, és bár a 19. században sok erős szeles időszakot átélt, az örök életet annak köszönheti, hogy hajtásait fiatal almafákba ültetve klónozták. Brockington szerint Cambridge-ben három fáról tudnak, amely az eredeti másolata, közülük az egyik hogy, hogy nem éppen a botanikus kertben van. Ez veszi át az elismert utódnak járó dicsőséget.

1/8 We’ve just lost our “Newton’s Apple Tree” to Storm Eunice (gravity is such a downer, arf arf). It was planted in 1954, so has stood at the Brookside entrance @CUBotanicGarden for 68 years. An iconic tree, and sad loss. But what does it mean to be “Newton’s Apple Tree”? … a???? pic.twitter.com/LFk6ZxSxZ5