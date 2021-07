A koronavírus delta változatának hódítása Európa-szerte árnyékot vet a remélt járvány utáni gazdasági fellendülésre Európában – írja a Financial Times. Az új mutáns gyors terjedése miatt nő a fertőzöttek száma, több ország újra bevezeti az idegenforgalmi korlátozásokat és szociális érintkezést visszafogó intézkedéseket, ezért a közgazdászok aggódva számolgatják, hogy mennyi igazság maradt a prognózisaikban.

A korlátozások feloldása az elmúlt hónapokban Európa-szerte az üzleti aktivitás erősödéséhez vezetett, az emberek többet költöttek, a fogyasztói bizalmi mutatók erősödtek, ami arra késztette az elemzőket, hogy felfelé módosítsák az európai gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzéseiket. Mindezt azonban aláássák a kétségek, hogy a korábbi változatoknál is fertőzőbb delta le tudja-e futni a kormányok oltási kampányát. Számos európai országban már ez a mutáns okozza a fertőzések többségét, amelyek megdöntik a korábbi havi rekordokat.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Félmillió ember esett ki az egészségügyből a járvány miatt

Egy kissé ideges vagyok amiatt, hogy a delta lelombozza a gazdaságokat – mondja Erik Nielsen, az UniCredit vezető elemzője, akinek vezetésével a bank korábban négyről 4,5 százalékra emelte átlagos európai növekedési előrejelzését. Amíg nem jönnek újabb lezárások, addig nem olyan nagy a baj, de a Google mobilitási adatai azt mutatják, hogy az emberek enélkül is elbizonytalanodtak azzal kapcsolatban, hogy kimozduljanak-e otthoni környezetükből.

Spanyolország tiltólistán

Franciaország és Németország figyelmeztette állampolgárait, hogy kerüljék Spanyolországot, ahol a fertőzési ráta meghaladta az amúgy magas portugál adatot, és ezzel Európában a legmagasabb szintre hágott. Ez keresztbe tesz a spanyol idegenforgalomnak éppen a turistaszezon csúcsán. Pablo Hernández de Cos, a madridi központi bank elnöke azt mondta, hogy előrejelzésüket arra a feltételezésre alapították, hogy az egészségügyi válság a nyárra véget ér. E szerint is csak az utolsó békeév forgalmát érte volna el a spanyol idegenforgalom (tavaly ötödére esett az érkezők száma). Ráadásul további vírusváltozatok is beköszönhetnek.

Hollandiában visszahozták a vendéglőket, bárokat, kávézókat, éjszakai klubokat és élő eseményeket érintő korlátozásokat mindössze két héttel azután, hogy megszüntették ezeket. Ezt megelőzően hirtelen tízszeresére nőtt a napi fertőzöttek száma. Cipruson újra korlátozták a vendéglátó és szórakoztató rendezvényeken engedélyezett résztvevők számát. Portugáliában az idegenforgalomban dolgozókra vonatkozóan vezettek be korlátozásokat.

Nem erről volt szó!

Az European Centre for Disease Prevention and Control bejelentése szerint július közepére az EU-ban és az eurózónában a fertőzési ráta 51,6/100 ezer emberre nőtt a hó eleji 38,6/100 ezer emberről. Eközben a kórházba kerülők és az elhunytak aránya stabil marad. A szervezet szerint négy hét múlva 90/100 ezerre megy fel ez a mutató. Van ok az aggodalomra, a kockázat nő, ahogy a kilábalás lefékeződik – mondta Carsten Brzeski, az ING makroelemzője.

Az Európai Bizottság nemrégiben emelte az EU idei gazdasági növekedésére adott előrejelzését 4,8 százalékra a 2020-as 6,2 százalékos zuhanás után. Ez a jóslat, ha bejön, 1976 óta a leggyorsabb tempót jelentené. Paolo Gentiloni, az Európai Bizottság gazdasági biztosa úgy véli, hogy a delta vírusváltozat terjedése csak azzal jár, hogy a várakozások alja fog teljesülni. Szerinte ugyanis nem lesznek újabb erőteljes lezárások.

A közgazdászok egy részét az nyugtatja meg, hogy a delta a fiatalokat támadja, akik kevésbé betegszenek meg súlyosan, miközben a felnőtt lakosság az EU átlagában több mint 44 százalékban megkapta az oltást. A kórházba kerülők száma alacsony maradt. Ezért például Kallum Pickering, a Berenberg bank elemzője sem számít újabb durva lezárásokra. A spanyol adatok alátámasztani látszanak ezt: a kórházba kerülők aránya a növekvő fertőzésszám ellenére csak 2,6 százalékra nőtt két százalékról, és a delta jóval gyengébben terjed a két szúráson túl lévő beoltottak körében.