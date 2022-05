Tíz milliárd eurót a gázinfrastruktúrára, 2 milliárd eurót az olajra, a többit pedig a tiszta energiára való átállásra kellene fordítani egy új, 300 milliárd eurós brüsszeli terv szerint, amellyel az EU támogatná a tagállamokat, hogy elváljanak az orosz energiahordozókról. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán azt is bejelentette, hogy Brüsszel 2030-ig jogilag kötelező érvényű uniós célkitűzéseket is javasol a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságot érintő fejlesztésekre vonatkozóan – számolt be a Reuters.

„A RePowerEU segíteni fog minket abban, hogy több energiát takarítsunk meg, hogy felgyorsítsuk a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonását, és ami a legfontosabb, hogy új léptékben támogassuk a szükséges beruházásokat” – mondta az EB-elnök, aki szerint a 300 milliárd eurós (114 831 milliárd forint) csomag lesz az európai zöld megállapodás felgyorsítója.

Az energetikai átállásra korábban a magyar kormány 15-18 milliárd euróra becsülte a gáz- és olajembargó magyar gazdaságra gyakorolt hatását, közel ekkora számlát is nyújtottak be Brüsszelnek.

Ukrajna EU-s Marshall-segélyt kaphat

Az Európai Bizottság szerdán 9 milliárd eurós hitelt javasolt Ukrajnának, hogy az országot életben tartsa, miközben az orosz invázióval küzd, és a háború utáni újjáépítésre szeretne létrehozni egy eszközt. A 9 milliárdos hitelhez szükséges pénzt a Bizottság a makroszintű pénzügyi támogatási mechanizmus keretében venné fel a piacokon, az uniós kormányok garanciáival alátámasztva, vagyis az összes tagállam támogatása szükséges hozzá.

"Azt javasoljuk, hogy az eddig nyújtott jelentős rövid távú segítséget 2022-ben egy új, legfeljebb 9 milliárd eurós rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatással egészítsük ki Ukrajnának" - mondta Ursula von der Leyen.

"De gondolnunk kell a másnapra is a szélesebb körű újjáépítési erőfeszítések tekintetében. Az EU nem lenne és nem is kellene egyedül hozzájárulnia ehhez az erőfeszítéshez" - mondta a politikus a Reuters szerint, aki szerint egy nemzetközi, a pénzügyi intézményeket is magában foglaló újraépítési finanszírozási módot kell találni a közeli jövőben. A múlt héten az Európai Befektetési Bank vezetője is hasonló megoldást javasolt egy ukrajnai Marshall-segély létrehozására.