A kötvénybefektetők már nem biztosak benne, hogy a Fed még egyszer kamatot fog emelni –írja a Bloomberg.

A rövid lejáratú kötvények hozamai estek kedden azután, hogy a bankrészvények ismételt esése miatt a befektetők kereslete megnőtt a biztonságos kötvények iránt.

A júniusi swapügyletekbe már csak a jelenleginél 21 bázisponttal magasabb kamatot áraznak, ami azt jelenti, hogy szerintük a következő két jegybanki ülés egyikén még 25 bázispontos emelés jöhet. A hét elején még a többség biztos volt benne, hogy a májusi ülésen jön 25 bázispontos emelés, amit esetleg júniusban is követhet egy további.

A kötvénypiac a bankokkal kapcsolatos aggodalom újjáéledésére reagál

- mondta Michael Cudzil, a Pacific Investment Management szenior portfóliómenedzsere a Bloombergnek. Szerinte még korai a helyzetet válságnak nevezni,

azonban egyre nő az aggodalom a bankokkal kapcsolatban.

A kétéves hozam – amely sokkal érzékenyebb a kamatvárakozásokra – 18 bázispontot esett kedden, ami egy hónapja a legnagyobb havi esés. A hozamesés a KBW regionális bankindex esése után jött, az index új mélypontra esett a naptári évben.

Közben a kaliforniai székhelyű First Republic Bank részvényei rekordalacsony szintre zuhantak, miután a hitelező bejelentette, hogy a betétesek több mint 100 milliárd dollárt vontak ki.

A bank részvényeinek kereskedését a zuhanás után le is állították.

A Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődje után nem meglepő, hogy sokan további bankösszeomlástól tartanak.

A First Republic részvényei egyébként azután zártak 50 százalékos mínuszban, miután a San Franciscó-i székhelyű hitelintézet nyilvánosságra hozta, hogy az első negyedévben betéteinek 40 százalékát elvesztette. Ez nem túl jó jel egy olyan időszakban, amikor a bankszektor a 2007-2008-as pénzügyi összeomlás óta a legnagyobb bizalmi válságot szenvedi el – írja cikkében az AlJazeera.

A Silicon Valley Bank és a Signature Bank múlt havi összeomlása is már a fertőzéstől való félelmet gerjesztette, a befektetők pedig azóta is szorosan figyelik az ilyen regionális hitelezők, mint a First Republic pénzügyi helyzetét.

Az Egyesült Államokban más bankok részvényeinek árfolyama is jelentős zuhanást szenvedett el, köztük a Western Alliance Bancorporation, a Zions Bancorp és a JPMorgan.

A bank helyreállítási terve a hírek szerint magában foglalja a veszteséges eszközök eladását és a mintegy 7200 alkalmazott akár egynegyedének elbocsátását. Kérdés, hogy ez meg tudja-e nyugtatni a befektetőket, akik egyébként már azt is megkérdőjelezik, hogy a First Republicnak van-e jövője független hitelezőként vagy egy nagyobb bank részeként.

Christopher Wolfe, a Fitch Ratings észak-amerikai bankokért felelős vezetője szerint a First Republic bármely potenciális vevője a hitelező eszközeinek nagymértékű értékcsökkenésével számolhat,

"A megoldási lehetőségek nagyon nagy kihívást jelentenek, különösen a részvényesek számára" – mondta Wolfe a Reuters hírügynökségnek. Majd feltette a kérdést

Ki fogja viselni a költségeket?

A Fed korábban már bejelentette, hogy 2023 az enyhe recesszió éve lesz. A további kamatemelésre vonatkozó döntések tehát kulcsfontosságúak lesznek, hogy tisztuljon a kép: meddig mehet el az Egyesült Államok gazdasági gyengülése, üzenetet küldve ezzel az egész világnak. A megforduló amerikai kincstári hozamgörbe, a csökkenő vállalati bevételek és a gyengélkedő lakáspiac mind a gazdasági visszaeséstől való félelmet igazolják. Más kérdés, hogy a legfrissebb adatok arra utalnak, hogy az Egyesült Államok munkaerőpiaca továbbra is ellenálló, és ez egyszerűen felülmúlhatja mindhárom mutatót.