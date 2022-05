Az ukrán csapatok a Harkivtól keletre indított ellentámadásuk során május 16-án elérték az ukrán-orosz határt – írta Oleg Szinyegubov, az Ukrajna második legnagyobb városát is magában foglaló tartomány kormányzója Telegram-üzenetben a BBC tudósítása szerint.

A brit hírügynökség nem tudta megerősíttetni a hírt. A kijevi védelmi minisztérium közzétett egy videót, amelyen néhány katona csak annyit mond, hogy megérkeztünk ide, mármint bizonyára a határhoz. Az ellentámadás során május második hétvégéjén sikerült visszaszorítani az Harkivot tűz alatt tartó orosz tüzérséget lőtávolon kívülre.

Rossz hír viszont az ukrán félnek, hogy Fehéroroszország „különleges műveleti erőket” vonultatott fel Ukrajna határa mellett – derült ki a brit védelmi minisztérium szokásos elemzéséből. Tüzérséget, rakétacsapatokat, légvédelmi egységeket is odavezényeltek. A londoni értékelés szerint ez arra jó, hogy lekössön bizonyos ukrán erőket, amelyeket így nem lehet átdobni a donbaszi frontra. Egyelőre nincs jele, hogy Fehéroroszország közvetlenül bele akarna folyni a szomszédjában dúló háborúba.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő számos megszólalásai egyikében arról beszélt, hogy az orosz hadsereg Donbasz egész hosszában és a déli fronton is egyfajta „egész pályás letámadásra” készül, mert a megszállók – ahogy fogalmazott – nem akarják elfogadni, hogy az inváziójuk holtpontra jutott és az általuk „speciális katonai beavatkozásnak” nevezett agresszió csődöt mondott, mármint egyetlen célját sem érte el. (Nem tudták megbuktatni a kijevi vezetést és nem tudták megadásra kényszeríteni az ukrán hadsereget.) Zelenszkij ismételten az orosz olaj embargójának bevezetésére kérte az európai országokat.

Elmarad a bekerítés

A orosz hadsereg vezetése vélhetően feladta azt a tervet, hogy észak és dél felől, azaz Izjum és Donyeck felől indulva egy nagy átkaroló manőverrel elvágja Ukrajna többi részétől a Luhanszk és Donyeck tartományokban harcoló ukrán egységeket – véli az amerikai Institute for the Sudy of War (ISW) kutatóintézet, amely rendszeresen ad ki jelentéseket a hadi helyzetről. Vélhetően az első számú prioritás Luhanszk tartomány elfoglalása lett, mert ez látszik a legkönnyebben elérhető célnak.

Az ISW értékelése szerint az orosz fél vélhetően kifogyott a harcra fogható tartalékokból, ezért a hadvezetés arra kényszerül, hogy különböző forrásokból, így a magánbiztonsági cégek zsoldosaiból és az oroszbarát szeparatisták köréből egészítse ki a reguláris katonai egységeket. Az ukrán vezérkar információi szerint 2500 tartalékban lévő katonát képeznek ki a bevetésre az ukrán-orosz határ túloldalán Belgorod, Voronyezs és Rosztov térségében. Ez bizonyára nem fedezi az orosz veszteségeket – egészíti ki a hírszerzési értesülést az ISW.

Megdöbbentő becslés

Ellentmond az ukrán államfő orosz támadásról szóló spekulációjának az amerikai kutatók véleménye, miszerint délen az orosz katonák állóháborúra készülve beássák magukat, hogy stabilizálják helyzetüket Mikolajiv és Herszon térségében. Az Azovstal mariupoli üzemében a vizükből és élelmükből már-már teljesen kifogyott, bekerített ukrán csapatokat továbbra is támadják az oroszok.

Eközben a brit védelmi minisztérium – tehát nem az ukrán hadsereg, amelynek az oroszok veszteségeiről szóló becsléseit túlzónak tartják – úgy kalkulálja, hogy az orosz hadsereg elvesztette harci alakulatainak nagyjából harmadát. Ez magában foglalja az elesett és a megsebesült katonákat, illetve az elpusztult vagy károsodott technikát. Az amerikai Pentagon április közepén 25 százalékosra becsülte az inváziós erők veszteségét.