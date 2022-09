Európai Unió energiaügyi minisztereinek rendkívüli tanácskozásán várhatóan döntést hoznak majd egy ez idáig nem publikus javaslatról, amely a gázárak közösségi szintű maximálását célozza - írja a 24.hu. Kétlépcsős tervvel állhatnak elő.

Az első lépcsőben rövid távon árplafont vezetnének be a tőzsdén elszabaduló gázárakra, hogy ezzel megfékezzék az áramárak exponenciális emelkedését is. A másodikban fundamentális jelleggel átalakítanák az árampiaci árképzési modellt, amelynek jellemzően alapeleme a mostanában extrém magas gázár.

Jöhet az EU-s nyereségadó



Ezzel együtt számos áramtermelő cég extraprofitját uniós szinten is megadóztathatják. Ezzel egyidejűleg egy ársapka meghatározása esetén az Európai Bizottság minden bizonnyal az energiafogyasztás mennyiségi korlátozását is kezdeményezni fogja, és a piaci mechanizmusok megfékezése után az unió vagy a kormányzatok egy központi elosztási mechanizmust hozhatnak létre – mondta Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

Ez azt jelentené, hogy maximálnák az árat, a fogyasztási volument pedig úgy igazítják ehhez, hogy minimalizálják a költségigényeket. A nagy kérdés azonban az lesz, hogy ezt követően ki kaphat korlátozás nélkül gázt vagy áramot, hiszen a korábbi kereslethez viszonyított csökkenést valakinek le kell nyelnie.

Néhány évet kell kibírni?



A fogyasztáscsökkentés valószínűleg az ipart érintheti elsősorban, ahol már a magas árak miatt piaci körülmények között is megindult az alkalmazkodás: számos termelőcég – a színesfémkohóktól kezdve a műtrágyagyárakon át a vegyipari üzemekig – sorra korlátozza, esetleg be is fejezi a tevékenységét Európában.

Ez egyértelműen okozhat fennakadásokat, hiszen műtrágya nélkül például a magyar mezőgazdaság nemigen működőképes. Márpedig nem biztos, hogy Európa a nemzetközi piacról olyan volumenben lesz képes műtrágyát beszerezni, mint amennyire szüksége van, ha leállítja vagy korlátozza a műtrágyagyárakat – figyelmeztet Pletser.

A fogyasztást korlátozó intézkedéseket mindenképp ideiglenes jelleggel hozhatják meg, mivel Oroszország zsarolási potenciálja 2023 után mérséklődhet, 2026–27-re pedig akár meg is szűnhet, mivel addigra kiépül az unió alternatív energiaellátási rendszere.