Ha lesz orosz lezárás, akkor Németországnak kevesebb mint 3 hónapra elegendő gázmennyisége van, hiába, hogy akár el is érheti a központilag elvárt gáztároló-töltöttségi szinteket - írta meg a Bloomberg. Mindez azután, hogy hétfőn ugyanaz a forrás (Klaus Müller, a Bundesnetzagentur vezetője) arról közölt adatokat, hogy az elvártnál két héttel előrébb járnak a tárolótöltöttségi szintek.

A helyzet másik megvilágításba helyezése a következőről szól: Németország továbbra sem áll jól, mert ha fel is tölti a tárolóit, küzdeni fognak azért, hogy átvészeljék a telet. A Bloombergnek nyilatkozó regulátor szerint még ha a gázkészletezéssel novemberre el is érik a 95 százalékos töltöttségi szintet, akkor is csak két és fél hónapra elegendő fűtési, ipari és áramigény lenne fedezhető belőle - amennyiben Oroszország leállítja a gázszállítást.

Nem tudom megígérni, még jó kereslet-kínálati feltételek mellett sem, hogy Németországban az összes gáztároló 95 százalékos szintig meg lesz töltve novemberre. A legjobb esetben háromnegyedük teljesíti ezt a célt

- mondta Müller a gazdasági lapnak.

A Bundesnetzagenturnál most azt vizsgálják, hogyan lehetne a gázellátási rendszerben előnyben részesíteni egyes, a gazdaság szempontjából alapvetőnek tekintett iparágak ellátását. A komplex javaslattal várhatóan októberre készülnek el, de Müller szerint arról szó sem lehet, hogy bármelyik iparági szereplőt a válságra hivatkozva kivágják az ellátási körből.

A gáztárolók jelenleg 77 százalékos töltöttségi szintnél tartanak, miközben a berlini kabinet a gázfogyasztás további csökkentését sürgeti.