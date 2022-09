Mégsem indítja újra a gázszállítást Oroszország az Északi Áramlat vezetéken – írja a Reuters. A Balti-tenger alatt futó vezeték az európai gázellátás egyik fő szállítási útvonala, főként Németországot látja el földgázzal.

Az Északi Áramlat 1-et eredetileg három napra állították le karbantartás miatt, és szombat hajnalban 2 órakor kellett volna újraindítani, azonban a Gazprom szerint ez nem lehetséges. A vállalat közleménye szerint olajszivárgást találtak a vezetéken, ezért nem lehet megmondani, mikor lehet biztonságosan újraindítani a gázszállítást.

A hivatalos moszkvai közlés szerint a nyugati szankciók miatt nem tudják időben befejezni a korábbi években megszokott karbantartási munkákat a vezetéken. Az Európai Unió vezetése szerint pedig Oroszország gazdasági fegyverként használja a földgázt Európával szemben.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint árstopot kellene bevezetni az Oroszországból érkező földgázra, hogy az orosz elnök, Vlagyimir Putyin ne manipulálhassa az európai gázpiacot. A gázárak az utóbbi időben meredek emelkedésnek indultak, amit nem csak az ipar, hanem az európai háztartások is a saját bőrükön tapasztalnak. Von der Leyen szerint a villamosenergia-piacon is Putyin manipulációjának köszönhetően indult be a drágulás.

Moszkva viszont elzárná a gázcsapokat egy árstop bevezetése esetén – ezt már Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök mondta.

Egymásra mutogatnak

Az Északi Áramlat leállításával még nehezebbé válik az európai gáztárolók újratöltése a téli időszak előtt. Több országnak emiatt veszélyhelyzeti tervet kell kidolgoznia arra az esetre, ha korlátozniuk kell az ipar, vagy a lakosság energiafelhasználását.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint további fennakadások is várhatóak az Északi Áramlat vezetéken történő szállításnál, és ez nem a Gazprom hibája. A Gazprom elnöke, Alekszej Miller szerint pedig az uniós szankciók miatt a Siemens – a karbantartó cég – nem tudja elvégezni a szokásos munkáját. A Siemens azonban a Reutersnek elmondta: a jelenlegi, Gazprom által elrendelt karbantartási munkálatokban nem vesznek részt, a szankciók pedig nem érintik a karbantartást, de készen állnak segíteni, ha arra van szükség.