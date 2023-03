Az ukrán állam képviselői és az IMF vezetői megállapodásra jutottak egy sor makrogazdasági és pénzügyi politikáról, amelyeket egy új, 48 hónapos kiterjesztett alapkonstrukciós hitelkeret (EFF) keretében támogatnának.

A 15,6 milliárd dolláros (5647 milliárd forint) hitelkeret célja, hogy támogassa az ukrán hatóságokat a költségvetési, külső, ár- és pénzügyi stabilitást fenntartó, valamint a folyamatban lévő, fokozatos gazdasági fellendülést elősegítő politikák megvalósításában, miközben a háború utáni újjáépítéssel és Ukrajna EU-csatlakozáshoz vezető útjával összefüggésben elősegítheti a hosszú távú növekedést is.

A megállapodás tükrözi az IMF elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett, és segíthet a nagyszabású kedvezményes finanszírozások beindításában is.

Az ukrán hatóságok kérésére a Nemzetközi Valutaalap Gavin Gray által vezetett csoportja március 8-15. között Varsóban megbeszéléseket folytatott ukrán tisztviselőkkel egy négyéves gazdasági programról, amelyet – az Igazgatóság jóváhagyásától függően – az IMF az EFF konstrukciójában támogatna.

„Örömmel jelenthetem be, hogy az IMF-csoport megállapodásra jutott az ukrán hatóságokkal egy 4 éves, IMF-támogatású programról. A megállapodást az IMF Igazgatóságának jóvá kell hagynia, és az igazgatótanács várhatóan a következő hetekben tárgyalja meg” – mondta Gavin Gray, hozzátéve:

A hatóságoknak mindazonáltal sikerült fenntartaniuk a makrogazdasági és pénzügyi stabilitást, köszönhetően a jelentős külső támogatásnak és a megfelelő politikai döntéshozatalnak.

