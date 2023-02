Az infláció megtörése türelemjáték, fontos a türelmes megközelítés, különösen ha közben gyorsan változó környezetben kell döntéseket hozni – mondta a Napi.hu-nak adott interjúban Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke. A friss inflációs adatra reagálva a monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök elmondta, jó hír, hogy megállt az élelmiszer-infláció emelkedése. Szerinte szükségszerű, hogy lefelé is elinduljon az árverseny. Az interjúban beszélt arról is, hogy jelenleg az alapkamat csökkentésének kérdése nincs a horizonton.

A Lidl a legolcsóbb

A fogyasztók szerint a Lidl a legolcsóbb diszkont-áruházlánc 2023-ban Magyarországon, melyet a sorban két riválisa, a Penny Market és az Aldi követ – derült ki a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, országos reprezentatív felméréséből.

Lezárult a jelentkezési határidő az ősszel induló hazai felsőoktatási képzésekre. Ennek apropóján a Napi.hu körképet készített arról, hogy mennyibe kerül ma a diploma, amennyiben a hallgatót eleve önköltséges képzésre veszik fel, vagy menet közben sorolják át „fizetős” státuszba. Egy apró titkot elárulunk, félévente 1,4 milliót is elkérhetnek a legdrágább egyetemi képzésért.

Odacsaptak az asztalra az IMF-nél

Kiderült, hogy szigorúbb gazdaságpolitikát vár el az IMF Magyarországtól. Még novemberben Budapesten járt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tárgyalódelegációja, a szokásos felülvizsgálat után kiadott elemzésben pedig konkrét javaslatokat is megfogalmaztak a magyar kormány számára. A nemzetközi szervezet szakértői szerint a fékezés után ismét felpöröghet a magyar gazdaság növekedése, bár az utóbbi években látott 4-5 százalékos GDP-bővüléstől még messze Magyarország.

Írtunk arról is, hogy az inflációs fordulatot követően sok termék ára akár csökkenhet is az előrejelzések szerint. A bizakodó várakozásokra a napokban ráerősítettek a hazai diszkontláncok is azzal a bejelentéssel, hogy tartósan csökkentik a vaj árát. A 20 százalékos árcsökkentés mindenképpen örömteli lépés, ugyanakkor a vaj ára egy év alatt közel 80 százalékkal nőtt Magyarországon. A többi uniós országhoz képest kétszeres hazai áremelés nem magyarázható csak a piaci okokkal. A kiugró adat arra viszont magyarázatul szolgál, miért vizsgálódik a versenyhivatal a boltláncoknál.

Vége, nincs tovább!

Itt a vége, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal közzétette honlapján, hogy bár az Amerikai Egyesült Államok tavaly júliusban értesítette Magyarországot, hogy felmondja a két ország között fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, a megszűnő megállapodás rendelkezései az adó megállapítása tekintetében 2023. december 31-éig még alkalmazhatók, azaz az idén év végéig keletkezett jövedelmek adójogi kezelésében nincs változás. Jövőre azonban nagy változások elé néznek az amerikai érdekeltséggel rendelkező cégek és magánszemélyek. Olvasóink egyébként ezt a cikkünket kattintották leginkább.

Utálja a főnöke? Már nem rúghatják ki emiatt! A januártól hatályba lépett új munkajogi szabályok kiszélesítették munkáltató bizonyítási kötelezettségét és adott esetben nagyon alaposan kell igazolnia például, hogy valóban átszervezés és nem személyes konfliktus, vagy az apasági szabadság kivétele miatt szüntette meg a munkaviszonyt, avagy prémium esetén valóban objektív okok miatt maradt ki a munkavállalók egy része a javadalmazásból.

Egymillió felett járnak jól

Megszületett a bérmegállapodás, a z alacsony keresetűeknek infláció feletti, a jobb keresetűeknek attól némileg elmaradó mértékben nő a fizetése: egységesen bruttó 53 ezer forinttal emelkedik a MÁV-Volán csoportnál dolgozók alapbére – tudta meg a Napi.hu. A szakszervezetek és a munkáltató több sikertelen tárgyalás után pénteken állapodott meg a béremelésről. A megállapodás szerint 5 százalékkal emelkednek a bérek, de az emelés nem lehet kisebb, mint 53 ezer forint. Ez azt jelenti, egymilliós havi fizetés felett lehet nagyobb az emelés összege.

A termelés újraindult a Dunai Vasműben, ugyanakkor a szakadék széléről visszarántott Dunaferr-gyár hosszú távú működését biztosító lehetséges befektetők felkutatása még folyamatban van. A Napi.hu a helyszínen járt.

Orbán Viktor: nem lesz könnyű!

A 90-es években leépült élelmiszeripari kapacitások visszaépítésére is ígéretet tett Orbán Viktor szombati évértékelőjében. A miniszterelnök jól mondta, hogy „nem lesz könnyű", hiszen a Napi.hu-nak nyilatkozó szakértők szerint a rendszerváltás kezdeti éveinek egyik legnagyobb kárvallottja az agrárium volt, ami azóta sem heverte ki igazán ezt az időszakot. Az alapanyagexport bár jövedelmező, a feldolgozottságot kell növelni. Az előttünk álló időszakban az élelmiszeripar fejlesztésére nagyságrendileg 700-800 milliárd forint áll rendelkezésre.

Amerikát a földönkívüliek, a franciákat a nyugdíjreform, a szakértőket Erdogan tartotta lázban - kattintson, ha a Napi.hu külföldi hírösszefoglalójára kíváncsi!