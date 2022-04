A Reuters birtokába került számítás 2022-ban az oroszországi olajkitermelés 17 százalékos csökkenését vetíti előre - írta a G7.hu.

A dokumentum szerint az orosz olajtermelés a 2021-es 524 millió tonnáról 2022-ben 433,8 és 475,3 millió tonna közé csökkenhet 2022-ben. Az orosz gazdasági minisztérium állítólag az olaj- és gázexport csökkenésével is számol az idén.

Az oroszországi olajtermelés a járvány miatt 2021-ben először könyvelhetett el visszaesést a 2008-as válság óta, ez 2022-re helyreállt, majd márciusban megint csökkenni kezdett, és április közepére mintegy 7,5 százalékkal esett vissza. Ha a dokumentumban szereplő becslés ütemében folytatódna a kitermelés lassulása, a visszaesés mértéke a legjelentősebb lenne az 1990-es évek óta, amikor az orosz gazdaság összeomlása és az ebből következő finanszírozási problémák az olajipari kapacitásokat is negatívan érintették

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a szankciók májusra fejtik ki a hatásukat teljes mértékben. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert egy független kutatóintézet, a Centre for Research on Energy and Clean Air számításai alapján Oroszország a háború első két hónapja alatt a mennyiség csökkenése mellett az árak növekedése miatt csaknem megduplázta az EU-nak eladott fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételeit.