A Pentagon igyekezett elkerülni a nyári kínai teszt közvetlen megerősítését, amelyről először a Financial Times számolt be. A hadsereg még akkor is hallgatott, amikor Joe Biden elnök és más tisztviselők általános aggodalmukat fejezték ki a kínai hiperszonikus fegyverek fejlesztésével kapcsolatban. Helyi idő szerint szerda este viszont Milley kifejezetten megerősítette a tesztet, és azt mondta, hogy az "nagyon közel áll" egy Szputnyik-pillanathoz - utalva Oroszország 1957-es sikerére az űrversenyben, amikor az első ember alkotta műholdat sikeresen felbocsátották.

"Amit láttunk, az egy hiperszonikus fegyverrendszer tesztjének nagyon jelentős eseménye volt. És ez nagyon aggasztó" - mondta Milley, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a Bloomberg televíziónak a Reuters szerint.

Nukleárisfegyver-szakértők szerint a kínai fegyverteszt alapján úgy tűnik, hogy kétféleképpen is ki játszhatta volna az amerikai rakétavédelmet az eszköz. Először is, a hiperszonikus rakéták a hangsebesség több mint ötszörösével, azaz körülbelül 6 200 kilométer/órával mozognak, ami megnehezíti a felderítésüket és elfogásukat. Másodszor, a Reuters forrásai szerint az Egyesült Államok úgy véli, hogy a kínai teszt olyan fegyvert tartalmazott, amely először megkerülte a Földet. Ez katonai szakértők szerint egy hidegháborús koncepció, amelyet "orbitális bombázás" néven ismertek.

A frakcionált orbitális bombázás Kína számára is egy módot jelentene arra, hogy elkerülje az amerikai rakétavédelmet Alaszkában, amelyet egy olyan ország, mint Észak-Korea korlátozott számú fegyvere ellen terveztek.

Jeffrey Lewis a Middlebury Nemzetközi Tanulmányok Intézetéből így foglalta össze a frakcionált orbitális bombázást: "A legegyszerűbben úgy lehet elképzelni Kína orbitális bombázási rendszerét, hogy képzeljünk el egy űrsiklót, tegyünk egy nukleáris fegyvert a raktérbe, és felejtsük el a futóművet" - idézi a Reuters az összegzést. Lewis szerint a különbség az, hogy a kínai visszatérő rendszer egy siklórepülőgép.

A kínai külügyminisztérium tagadta a fegyverkísérletet. Azt mondta, hogy júliusban rutinszerű tesztet hajtottak végre, de hozzátette: "Ez nem rakéta volt, hanem űreszköz".

Az Egyesült Államok és Oroszország egyaránt tesztelt hiperszonikus fegyvereket.