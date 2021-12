Sajátos lánc alakult ki az USA autópiacán: az új autók kínálatát a chiphiány korlátozza, ami akadályozza az új modellek piacra vitelét, ám miután így sokan nem tudnak autót cserélni nem adják el régi verdáikat, ami a használtautó-piacon okoz zavarokat – derül ki a The Drive magazin összefoglalójából. Ennek eredményeként egymás után jelennek meg az árrekordok megdőléséről szóló hírek.

A Car and Driver például a Black Book adatai alapján azt írta, hogy az országos átlagár 27,5 ezer dollárra ment fel (közel kilencmillió forint). A számítás alapjául szolgáló információk a franchise rendszerben dolgozó és a független dealerektől származnak, akik az eladások 95 százalékát lefedő forgalmat bonyolítanak le. Az adatokból ráadásul az is kiderül, hogy a novemberi 27 ezer dollárról egy hónapon belül 500 dollárral (165 ezer forint) nőtt az átlagár.

Más piaci információk megerősítik ezt a képet. A Kelley Blue Book jelentése szerint az elmúlt évhez képest 15 százalékkal zuhant a kereskedők készletein lévő eladásra kínált autók száma. A 10 ezer dollár alatt szinte lehetetlen használt autót kapni, miközben a 25 ezer dollárnál drágább kínálatból hamarabb választhat a vevő. Egyes keresett modellek egyszerűen nincsenek a piacon. Ilyen a Ford Bronco, amiből sem új, sem használt nem kapható – egy tulajdonos ennek tudatában 100 ezer dollárért (32,6 millió forint) hirdette meg az autóját az eBayjen.

Több mint 20 százalékos drágulás Magyarországon

Nemcsak az amerikai piacon, hanem a magyaron is nőtt a használt autók ára. Legalábbis erről beszélt december elején Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. „Az autóipart is sújtó félvezetőhiány miatt az újautó-kereskedők képtelenek kielégíteni a koronavírus első hullámai után ismét megerősödő keresletet. A visszaeső termelés miatt jelentős várólisták alakultak ki, miközben a listaárak is megugrottak" - mondta a szakember. Ennek hatására az eredetileg új autó vásárlását tervezők komoly hányada a használtautó-piacon próbálja megtalálni új járművét.

Ez a jelenség világosan megmutatkozik a használtautó-import alakulásában is. Hónapok óta 12 ezer körüli vagy azt meghaladó mennyiségű importált személygépjárművet regisztrálnak Magyarországon. Eközben új autóból a nyár vége óta rendre csupán 9 500 körüli mennyiséget helyeznek forgalomba. A korábbi években ez a két mennyiség gyakorlatilag egy szinten mozgott. „Immár szinte biztos, hogy a félvezetőhiány legalább a jövő év közepéig kitart majd, így a következő fél évben (erőteljes szabályozói változások híján) a használtautó-import aktivitása tartósan magas szintre áll be. A használtautó-éhséget az sem csillapítja majd számottevően, hogy a megnövekedett kereslet ebben a szegmensben is alaposan megemelte az árakat: nem ritka, hogy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező autó ma 20-25 százalékkal drágább, mint egy évvel korábban” – tette hozzá a JóAutók.hu szakértője.