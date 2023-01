Zoran Milanovic horvát elnök Novák Katalin köztársasági elnök meghívására utazik Budapestre, magyar hivatali kollégája a Sándor-palotában fogadja pénteken.

A horvát elnöki hivatal közleménye szerint Zoran Milanovic várhatóan Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozik, valamint a magyarországi horvát közösség képviselőivel, továbbá meglátogatja a Horvát Óvodát, Általános Iskolát, Gimnáziumot és Diákotthont (HOSIG) Budapesten.

A politikus szerint bár politikailag eltérő nézeteket vallanak, ez nem változtat azon, hogy a két ország között ezer éve áll fent jószomszédi viszony.

Néhány ideológiai kérdésben nem értünk egyet, de kiderült, hogy azon kevesek közé tartozom, akik oda mernek menni

– jelentette ki Zoran Milanovic.

„A magyar politika más, de ezek a demokraták rettenetesen terrorizálják őket” – utalt Brüsszelre a horvát elnök.

Lesz Erasmus?

A magyar kormány és Brüsszel között most amiatt éleződött a feszültség, mert az Európai Bizottság huszonegy magyar, alapítványi fenntartású egyetemtől vonhatja meg az Erasmus+ hallgatói mobilitás, és a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramra járó támogatásokat, mivel azok vezető testületében az Európai Unió figyelmeztetése ellenére továbbra is aktív politikusok, magasrangú politikai tisztségviselők és miniszterek ülnek. Tenné mindezt úgy, hogy a brüsszeli tárgyalásokon sosem került szóba, hogy a Bizottság kockázatosnak tartaná a politikusok részvételét a közérdekű alapítványok kuratóriumaiban, Navrcsics szerint.

Navracsics Tibor a jövő héten utazik Brüsszelbe, az uniós forrásokért felelős miniszter többek között arról egyeztet majd az uniós döntéshozókkal, hogy lehetnek-e az Erasmushoz hasonló brüsszeli „retorziók”, amelyek az egyetemi, főiskolai hallgatókon túl másokat is utolérhetnek. Ezen túlmenően küldött egy levelet is, azt is kifogásolta például, hogy a bizottság lépései sértik az Alapjogi charta 13. cikkét azzal, hogy programokat, kutatásokat és képzéseket lehetetlenítenek el, illetve intézményeket és tudományos munkatársakat érintenek hátrányosan.

Lemond, ha nem lesz pénz

A miniszter nemrég interjút adott a Partizánnak, ahol arról beszélt, hogy ha a tárgyalások ellenére sem sikerül megoldást találni és elesik hazánk ezektől a pénzektől, az egész pedig neki felróható okokból történik majd, akkor lemond.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten a Kossuth Rádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy „ösztöndíjprogram lesz, majd a brüsszeliekkel erről megegyezünk. Vagy ha nem, akkor a magyar költségvetés ki fogja ezt fizetni.” Ezt később Gulyás Gergely is megismételte a kormányinfón.