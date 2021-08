Az Adriai-tenger partja hemzsegett a turistáktól a nyáron, a vezetett túrák teljes létszámmal futottak, az éttermekben alig lehetett helyet találni, a vitorlásokat pedig előre lefoglalták.

Olyan mintha 2020 meg sem történt volna - monda a lapnak Josip Crncevic, egy idegenvezető Dubrovnikból.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Nagyon rákapcsoltak az oltóprogramban a horvátok

A nyári szezon létfontosságú a horvát gazdaság számára, ugyanis a GDP 20 százaléka a turizmusból származik. A horvát statisztikai hivatal (DZS) pár napja tette közzé második negyedéves adatát, amely szerint a GDP a vártnál gyorsabban, 16,1 százalékkal nőtt. Ilyenre 1996 óta nem volt példa.

Egy pincér arról számolt be a lapnak, hogy sok városlakót és üzletembert is meglepett a turistaáradat, sok étteremtulajdonos például nem is vett fel időben elegendő személyzetet.

A kormány oltási akciókat hirdetett a turizmusban dolgozók részére, ennek ellenére a felnőtt lakosságnak még csak mintegy 40 százalékát oltották be.

Sokan éppen ezért gondolták úgy, hogy biztonságosabb vitorlást bérelni és azzal hajózni a megszámlálhatatlan horvát sziget között.